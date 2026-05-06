Выше 6 м и выше политики: как семья Волковых бьет рекорды сквозь эпохи

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54bb5a61-684f-4215-8ea3-03b8e4777c67/conversions/4b0492fa-3cfd-4429-8e9b-2280f4295db9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54bb5a61-684f-4215-8ea3-03b8e4777c67/conversions/4b0492fa-3cfd-4429-8e9b-2280f4295db9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54bb5a61-684f-4215-8ea3-03b8e4777c67/conversions/4b0492fa-3cfd-4429-8e9b-2280f4295db9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54bb5a61-684f-4215-8ea3-03b8e4777c67/conversions/4b0492fa-3cfd-4429-8e9b-2280f4295db9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Спортивная изоляция с начала 2022 года, если отбросить ложь некоторых спортивных международных институтов и структур, несет в себе лишь одно: насолить тем, кто сильный, справедливо и честно подходит к своему ремеслу.

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков сегодня не выступает ни в легкоатлетической бриллиантовой лиге, ни на чемпионате мира или олимпиаде, хотя у него все впереди, но даже на белорусских аренах он один из лучших в мире. В феврале 2026 парень установил национальный рекорд, взяв планку выше 6 м.

В Могилеве на зимнем чемпионате Беларуси по легкой атлетике прыгун с шестом, личным рекордом которого была высота 5,85 м, с первой попытки взял 5,70 м, затем 5,90 м и, наконец, 6,01 м. Матвей установил таким образом новый национальный рекорд, причем сделал это символично. Прежнее достижение 6 м принадлежало Дмитрию Маркову и было датировано 20 февраля 1998 года, нынешнее - ровно 28 годами позднее, 20 февраля 2026.

Матвей Волков, рекордсмен Беларуси по прыжкам с шестом:

"Когда я прыгнул 5,90 м, я уже шел на начало разбега, и у меня пошла слеза, потому что я понял, что мне сейчас нужно сделать хуже предыдущей попытки для того, чтобы взять рекорд. Хуже не лучше, поэтому у меня все получилось. По моим ощущениям попытка действительно была хуже, но именно экономия на всех технических огрехах позволила мне преодолеть высоту. У меня было состояние полной абстракции от всего. В общем-то, чем выше уровень спортсмена, тем возвышеннее будет это состояние. Это умение абстрагироваться от всего, что происходит вовне прыжкового сектора, просто сфокусироваться и бить в определенную точку. Я думаю, что это для всех людей очень полезный навык, и спорт в основном этому и учит".

Матвей Волков, рекордсмен Беларуси по прыжкам с шестом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d85d85-19d8-4149-8c25-4bc04c7a6d24/conversions/c4ea6432-b6cc-417f-a345-86e6c4f475af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d85d85-19d8-4149-8c25-4bc04c7a6d24/conversions/c4ea6432-b6cc-417f-a345-86e6c4f475af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d85d85-19d8-4149-8c25-4bc04c7a6d24/conversions/c4ea6432-b6cc-417f-a345-86e6c4f475af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3d85d85-19d8-4149-8c25-4bc04c7a6d24/conversions/c4ea6432-b6cc-417f-a345-86e6c4f475af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Волков, серебряный призер олимпийских игр по прыжкам с шестом:

"Добиваться успеха могут люди, обладающие определенными физическими качествами, а также психологическими качествами. Ты знаешь, что ты должен совершить, и для того, чтобы это сделать, ты должен проявить максимальное усилие с максимальной точностью, то есть на максимальной мощности сделать максимально точное движение. В момент перед началом прыжка, как правило, спортсмен уже знает, возьмет он или не возьмет высоту. Ты попадаешь в состояние измененного сознания, это такое специфичное чувство, которое только испытывает человек, занимающийся именно этим. Ты не думаешь о том, что ты должен сделать, у тебя как бы общее состояние. Ты знаешь, что в этом состоянии ты сделаешь все точно".

Константин Волков, серебряный призер олимпийских игр по прыжкам с шестом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf2014f-ee8a-4d33-882b-0b9b68eb75a0/conversions/05d0fae0-5f31-4c1d-b44d-9d37ce37a807-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf2014f-ee8a-4d33-882b-0b9b68eb75a0/conversions/05d0fae0-5f31-4c1d-b44d-9d37ce37a807-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf2014f-ee8a-4d33-882b-0b9b68eb75a0/conversions/05d0fae0-5f31-4c1d-b44d-9d37ce37a807-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf2014f-ee8a-4d33-882b-0b9b68eb75a0/conversions/05d0fae0-5f31-4c1d-b44d-9d37ce37a807-xl-___webp_1920.webp 1920w

То, что история циклично показывает пример семьи Волковых. Отец Матвея Константин Волков выступал во времена максимальной напряженности и холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Он добивался наивысшего результата, хотя Московскую Олимпиаду 1980 года байкотировал западный блок, а Лос-Анджелес спустя 4 года проигнорировали страны социалистического мира.

Плюс встречались постоянные грязные провокации, в которых нет ничего от истинного олимпийского спорта. Но тогда руководство Международного олимпийского комитета, кажется, увереннее стояло на ногах и было более самостоятельным в принятии решения.

Константин Волков вспомнил, как на олимпийских играх в Москве ему довелось столкнуться с двумя совершенно разными соперниками из Польши - Тадеушем Слюсарским и Владиславом Козакевичем. По словам Константина Волкова, если Слюсарский относился к ним очень хорошо и лояльно, то Козакевич был откровенным русофобом. В итоге случилось так, что выиграл именно Козакевич, а Константин Волков вместе со Слюсарским оказались на втором месте, разделив серебряные медали: по попыткам у них все было абсолютно одинаково.

Серебряный призер уточнил, что изначально считал ненависть соперника направленной против общественного строя, но позже понял: это была именно "настоящая русофобия", корни которой, возможно, связаны с тем, что Козакевич родился в Вильнюсе (тогда город назывался Вильно), а после переезда в Польшу сохранил неприязнь ко всему русскому.

Самый громкий эпизод, по словам Волкова, произошел уже после прыжка, когда Козакевич установил мировой рекорд (5,78 м): "Трибуны активно болели, было много и поляков, и русских, кричали, свистели. И Казакевич показал свой знаменитый жест".

жест Владислава Козакевича news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c3fadc-2c94-466c-9056-d2d22e758c19/conversions/7e5ffdd3-cb71-44ff-8358-ab17731fbc65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c3fadc-2c94-466c-9056-d2d22e758c19/conversions/7e5ffdd3-cb71-44ff-8358-ab17731fbc65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c3fadc-2c94-466c-9056-d2d22e758c19/conversions/7e5ffdd3-cb71-44ff-8358-ab17731fbc65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66c3fadc-2c94-466c-9056-d2d22e758c19/conversions/7e5ffdd3-cb71-44ff-8358-ab17731fbc65-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инцидент не остался незамеченным: президент Международного олимпийского комитета лорд Килланин, увидев жест поляка, незамедлительно отреагировал.

"Он тут же вынес это на срочно созванное заседание МОКа и сказал, что Козакевича надо дисквалифицировать, отобрать медали, чтобы неповадно было", - вспомнил Волков.

Решение арбитра было жестким, однако советские официальные лица вступились за спортсмена, которого сам Волков называет откровенным русофобом. "Наши отбивали Козакевича как могли", - отметил он.

В итоге советской делегации удалось отстоять победителя: Козакевича не дисквалифицировали, а медаль осталась у него.

"Козакевич - личность очень противоречивая: он занимался, очевидно, на тот момент не спортом, а создавал непонятный резонанс вокруг этого вида спорта посредством своей победы. Сейчас прыгуны шестом не такие. Я думаю, что такого, как было раньше, момента, просто невозможно было бы увидеть. Вообще, такие глобальные перестройки какие-то пошли после Covid. После этого многое поменялось в легкой атлетике в целом, в нашем пространстве, остались только самые сильные. И имена этих самых сильных будут увековечены в скрижалях истории навсегда, на мой взгляд, потому что это люди, которые смогли обрести силу внутри себя", - подчеркнул Матвей Волков.

О том, как Матвей Волков побил 28-летний рекорд по прыжкам с шестом и готовится к соревнованиям в условиях спортивной изоляции, смотрите в проекте "Специальный репортаж".