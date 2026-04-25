Яркий финал Экстралиги: хоккейный сезон в Беларуси официально завершен

Хоккейный сезон в Беларуси официально завершен. За последним матчем любители этого вида спорта наблюдали в Жлобине. Местный "Металлург" в пятый раз в своей истории и в четвертый за последние пять сезонов завоевал заветный Кубок Президента.

В хоккей играют в первую очередь для болельщиков. Нынешний сезон Экстралиги получился богатым на эмоции и события, что, безусловно, отразилось на посещаемости. Так, было зафиксировано 32 аншлага в "гладком" первенстве. А в битвах на выбывание спортсмены 22 раза выступали при забитых до отказа трибунах.

В Жлобине никогда не было проблем с тем, чтобы собрать полный Ледовый дворец. Город "сталеваров" живет хоккеем. Здесь есть все условия для развития этого вида спорта. Хорошо работает местная кузница кадров. А каждый мальчишка мечтает пойти по стопам ныне динамовцев Виталия Пинчука, Сергея Кузнецова или Егора Борикова. Однако финал Кубка Президента еще сильнее сплотил фанатов вокруг полесской команды.

Жлобинчане на пути к финалу прошли "Витебск" и "Юность". А смоляне не заметили сопротивления "Лиды" и "Шахтера". Решающая серия выдалась упорной. Очень серьезно готовились красно-синие именно к шестой битве. При счете в противостоянии 3:2 "волки" могли впервые в своей истории завоевать кубок дома.

Таким образом, сезон в хоккее официально завершился и для Экстралиги, и для белорусских клубов в КХЛ и МХЛ.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b16b2393-2fb3-4919-9e14-665d31413236/conversions/e84e30ef-ad45-43cd-8494-ae827aa02099-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b16b2393-2fb3-4919-9e14-665d31413236/conversions/e84e30ef-ad45-43cd-8494-ae827aa02099-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b16b2393-2fb3-4919-9e14-665d31413236/conversions/e84e30ef-ad45-43cd-8494-ae827aa02099-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b16b2393-2fb3-4919-9e14-665d31413236/conversions/e84e30ef-ad45-43cd-8494-ae827aa02099-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: "Сезон получился интересным, зрелищным, непредсказуемым. Мы видим, что в финале не представлена ни одна из команд первой четверки. В принципе, уровень команд более-менее одинаковый. Распределение мест велось вплоть до последнего матча. И неясны были пары, которые встретятся между собой, поэтому чемпионат интересный, эмоциональный, особенно для всех наших регионов. Ведь именно такая цель и задача у нас стоит - чтобы хоккей был спортом номер один в каждом из регионов".