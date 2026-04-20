Ярко и круто: впечатления участников международного турнира по карате Belarus Open

Минск в пятый раз принимал международный турнир по карате Belarus Open. Престижные соревнования проходили на "Чижовка-Арене". За награды боролись более тысячи спортсменов из восьми стран. Большинство делегаций неизменно приезжают на данный старт проверить свои силы, а дебютантом состязаний в 2026 году стала команда из Германии и осталась под впечатлением.

Лука Тирбак, участник международного турнира Belarus Open - 2026 (Германия): "Здесь собрано много сильных участников. Для меня это отличный опыт выступить в том числе и с белорусскими спортсменами. Жаль только, что не удалось завоевать медаль в Минске. Не могу не отметить потрясающую организацию турнира. Классная атмосфера!"

Самая главная оценка - это желание спортсменов из других стран возвращаться на татами в Минске.