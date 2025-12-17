3.68 BYN
Юношеская Лига чемпионов: футболисты минского "Динамо" сыграют с французским "ПСЖ"
Белорусский футбольный клуб "Динамо-Минск" U-19 вышел в 1/16 юношеской Лиги чемпионов и теперь сыграет против французского "ПСЖ". Настроение у игроков отличное.
Сергей Яромко, главный тренер ФК "Динамо-Минск" U-19:
"Для ребят игра против таких соперников - это самореклама. Нужно, чтобы наши футболисты развивались, переходили в более статусные команды. В тренерском штабе это понимают и никак не будут препятствовать. Каждый раз, когда я беседую с ребятами, говорю, что есть хорошие примеры, что они творят историю. Хочется, чтобы они проявляли свои лучшие качества, чтобы быть востребованными".
Поединок команд пройдет во Франции на стадионе "ПСЖ" Campus. Встреча запланирована на 4 февраля 2026 года.
Соперник завершил групповой этап турнира на 13-й позиции общего зачета. Минское "Динамо" обеспечило себе место в этом раунде, пройдя "Лудогорец" и тбилисских одноклубников.