Юношеская Лига чемпионов: футболисты минского "Динамо" сыграют с французским "ПСЖ"

"Для ребят игра против таких соперников - это самореклама. Нужно, чтобы наши футболисты развивались, переходили в более статусные команды. В тренерском штабе это понимают и никак не будут препятствовать. Каждый раз, когда я беседую с ребятами, говорю, что есть хорошие примеры, что они творят историю. Хочется, чтобы они проявляли свои лучшие качества, чтобы быть востребованными".