Забег One Run: победил каждый, кто присоединился к масштабному празднику бега

На дистанции - любители бега. Представителей 13 стран собрал забег One Run в Минске.

Каждый участник смог выбрать дистанцию по своим физическим возможностям, а самые выносливые преодолели 21 км.

Беларусь в третий раз присоединяется к этому празднику спорта. Забег стартовал одновременно в 38 государствах в 15 часовых поясах. В нашей столице он объединил 2 тыс. участников. Пока лимит ограничен этой цифрой, но нет сомнений, что с каждым годом число бегунов будет только расти.

На минскую дистанцию вышли атлеты из всех уголков Беларуси, а также зарубежные гости.

Доступный абсолютно для каждого вид легкой атлетики - бег - не знает возрастных ограничений. Самому опытному участнику сегодня - Леониду Каськевичу - уже 77 лет.

По доброй традиции к беговому сообществу присоединяются и сотрудники Белтелерадиокомпании. Отличная разминка перед эфирами.

Кристина Камыш и Анна Любенкова

Кристина Камыш, ведущая телеканала "Первый информационный": "Мы являемся примером для того, чтобы выходить и заниматься спортом, участвовать в таких вот событиях. Бегать, кататься на велосипеде, заниматься спортивной ходьбой. Всем чем угодно!"

Анна Любенкова, комментатор телеканала "Беларусь 5": "Кто, если не мы? Если мы не будем на своем примере показывать, как это здорово, то кто? А ведь это абсолютно доступно, просто и весело для каждого. Это настоящее спортивное комьюнити, и это действительно очень круто. Присоединяйтесь!"

В этом году международный полумарафон объединил почти 250 тыс. участников в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Везде, разумеется, свои победители. В Беларуси, например, дистанцию в 21 км быстрее остальных преодолели легкоатлеты Владислав Прямов и Анна Дронь.