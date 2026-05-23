Забег One Run: победил каждый, кто присоединился к масштабному празднику бега
На дистанции - любители бега. Представителей 13 стран собрал забег One Run в Минске.
Каждый участник смог выбрать дистанцию по своим физическим возможностям, а самые выносливые преодолели 21 км.
Беларусь в третий раз присоединяется к этому празднику спорта. Забег стартовал одновременно в 38 государствах в 15 часовых поясах. В нашей столице он объединил 2 тыс. участников. Пока лимит ограничен этой цифрой, но нет сомнений, что с каждым годом число бегунов будет только расти.
На минскую дистанцию вышли атлеты из всех уголков Беларуси, а также зарубежные гости.
Доступный абсолютно для каждого вид легкой атлетики - бег - не знает возрастных ограничений. Самому опытному участнику сегодня - Леониду Каськевичу - уже 77 лет.
По доброй традиции к беговому сообществу присоединяются и сотрудники Белтелерадиокомпании. Отличная разминка перед эфирами.
Кристина Камыш, ведущая телеканала "Первый информационный": "Мы являемся примером для того, чтобы выходить и заниматься спортом, участвовать в таких вот событиях. Бегать, кататься на велосипеде, заниматься спортивной ходьбой. Всем чем угодно!"
Анна Любенкова, комментатор телеканала "Беларусь 5": "Кто, если не мы? Если мы не будем на своем примере показывать, как это здорово, то кто? А ведь это абсолютно доступно, просто и весело для каждого. Это настоящее спортивное комьюнити, и это действительно очень круто. Присоединяйтесь!"
В этом году международный полумарафон объединил почти 250 тыс. участников в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Везде, разумеется, свои победители. В Беларуси, например, дистанцию в 21 км быстрее остальных преодолели легкоатлеты Владислав Прямов и Анна Дронь.
10 км покорились Никите Чайковскому и Екатерине Корнеенко, а на пятерке первыми финишную ленточку пересекли Павел Небыт и Инна Новик. Но победил абсолютно каждый, кто присоединился к масштабному празднику бега на проспекте Победителей!