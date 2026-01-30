3.74 BYN
Жлобинский "Металлург" готов принять "Локомотив" из Орши
Автор:Редакция news.by
Жлобинский "Металлург" готовится на родном льду повторно принять "Локомотив" из Орши.
Первая схватка коллективов двумя днями ранее завершилась уверенной победой "волков" - 3:1. Возьмут ли "железнодорожники" реванш, вы узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.
Отметим, "жлобинчане" в сводном табеле первенства Беларуси идут в плотной борьбе с "Лидой". Обе дружины набрали равное количество в свой актив - по 60 баллов.