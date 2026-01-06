Знаковое событие для белорусов: Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси по футболу

Главным тренером сборной Беларуси по футболу стал именитый белорусский специалист Виктор Михайлович Гончаренко. 6 января состоялась пресс-конференция с участием главы федерации футбола и нового наставника главной команды страны. Контракт рассчитан на 4 года.

Белорусская федерация футбола под стать новогоднему настроению. Новый, 2026 год начинается с больших дел. В канун Рождества решили назначить нового главного тренера сборной Беларуси, чтобы все зрители и журналисты уже понимали, с кем дальше работать, какие строить планы и даже о чем мечтать.

Новый тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко - лучший тренер Республики Беларусь в XXI веке. Многие болельщики помнят легендарные выходы борисовского БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов. 31 год был Виктору Гончаренко, когда он вывел БАТЭ в группу Лиги чемпионов, успехи клуба восхищали. Был большой период работы в БАТЭ - победа над "Баварией", над "Лиллем", команда забирала очки у "ПСЖ" и "Милана", побеждала итальянскую "Рому". Сейчас это кажется чем-то удивительным.

Дальше был плотный российский этап карьеры у Виктора Михайловича: чемпионство и Суперкубок ЦСКА, победа над испанским "Реал Мадридом" в Лиге чемпионов.

Поэтому Виктор Гончаренко является уже абсолютно известным, уважаемым человеком в футбольной Европе.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Нет такого тренера, который не мечтает поработать в своей национальной сборной".

Евгений Булойчик, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола":

"Глава государства встречался с послом Беларуси в Российской Федерации и обозначил, что Новый год - начало новых дел. Наверное, это стало толчком для того, чтобы мы провели конференцию непосредственно 6 января. Есть ряд проблемных вопросов, которые мы должны решать совместно, поэтому уже на следующей неделе мы соберемся с тренерами молодежной сборной (U-19, U-17) и выстроим совместную работу".