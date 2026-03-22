Золото и бронза из Швейцарии: в Минске встретили триумфаторов юниорского ЧМ по фристайлу

В Национальном аэропорту Минск встретили триумфаторов юниорского чемпионата мира по фристайлу. Из Швейцарии вернулись обладательница золота Любовь Пилипенко и бронзовый призер Владислав Вознюк вместе с тренерским штабом.

Ребята признались: этот старт получился непростым для лыжных акробатов, которые долгое время не могли соревноваться на международной арене, турнир такого высокого уровня стал первым в карьере.

Любовь Пилипенко, чемпионка мира по лыжной акробатике среди юниоров:

"Соревнования были, если честно, тяжелые. Но так как мы прошли целый сезон, то есть это уже конец сезона, я была готова к ним и шла уверенно. Но это мой первый сбор, где мы прыгаем в горах, там был постоянный ветер, из-за солнца трамплин таял, и он тормозил нас. Спасибо очень большое тренерскому составу, потому что я не знаю, что бы мы без них делали. Очень помогли - без них ничего бы этого не было".

Любовь Пилипенко, чемпионка мира по лыжной акробатике среди юниоров:

Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

"Это был один из вызовов сегодняшнего дня - справиться с новыми конкурентами, потому что мы с ними раньше не соревновались. Понятно, что мы могли отсматривать, видеть, но оказаться непосредственно вместе в одних соревнованиях - это было первый раз. Представительство было обширное. Мы довольны, что возвращаемся к нашим традиционным показателям, результатам, прыжкам, сложности".

Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу