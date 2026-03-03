3.75 BYN
Звезда мирового фигурного катания Евгения Медведева провела мастер-классы в Минске
Звезда мирового спорта Евгения Медведева на протяжении дня гостила в Минске, а Беларусь, как спортивное государство, всегда с удовольствием принимает таких знаменитых гостей. Чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпиады провела серию мастер-классов для белорусских мальчишек и девчонок и наверняка зажгла в их сердцах интерес к этому спортивному искусству.
О том, что Беларусь - спортивная супердержава, говорят не только достижения и инфраструктура, но и то, как встречают в стране звездных, знаменитых гостей мирового уровня.
Евгения Медведева, фигуристка, призер Олимпийских игр, чемпионка мира - модель для многих девчонок, которые следят за ней в социальных сетях. Она представляет положительный образ, поэтому даже после того, как она завершила свою фантастическую карьеру, девушка остается очень интересна всем. Она выступает в различных танцевальных шоу, которые, особенно в Российской Федерации, очень популярны. Они часто приезжают к нам.
3 марта на протяжении дня Евгения Медведева проводила серию мастер-классов для мальчишек и девчонок Республики Беларусь, которые с интересом относятся к фигурному катанию. Пусть у нас пока нет сверхбольших достижений, но фигурное катание точно будет набирать обороты.
Евгения провела не только мастер-классы, дала пресс-конференцию, которая привлекла внимание.
Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр - 2018 по фигурному катанию (Россия):
"Спорт высококоординационный, мегасложный. Я искренне считаю, что наш вид спорта - один из самых сложных, если не самый сложный спорт в мире. Есть очень много деталей, которые могут повлиять на результат. За час какую-то глобальную проблему точно будет очень трудно решить".
Девушка подписала автографы всем интересующимся, сделала снимки. Евгения делала это с большим интересом, понимая, что каждый ребенок, который смотрит на нее, это человек, который может достигнуть высот. Ценность дает большой стимул детям.