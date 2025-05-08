США и Россия изучают пути восстановления поставок российского газа в Европу

Официальные лица Вашингтона и Москвы провели переговоры о помощи США в возобновлении поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечает Reuters, источники сказали, что восстановление роли Москвы на газовом рынке Европейского союза может помочь закрепить мирное соглашение по Украине, к которому стремится президент США Дональд Трамп.

Хотя часть Европы искала альтернативные поставки, некоторые покупатели остались, указывает Reuters. Представители отрасли говорят, что после заключения мирного соглашения по Украине покупателей может стать еще больше.

Трамп ранее заявлял, что надеется на скорое заключение мирного соглашения с Украиной и ожидает, что это откроет путь для России и Украины к ведению крупного бизнеса с США. Российский лидер Владимир Путин говорил, что Россия готова немедленно возобновить экспорт газа в Европу, если на это будет политическая воля.

30 апреля Киев и Вашингтон подписали американо-украинское соглашение о поставках полезных ископаемых, которое охватывает все принадлежащие украинскому правительству природные ресурсы и инфраструктуру, но в нем прямо не упоминается трубопровод. 8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.

Трубопроводы "Северный поток" были повреждены в результате диверсии в сентябре 2022 года.

1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. "В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", - говорилось в заявлении российской компании.