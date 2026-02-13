США применили секретное оружие при захвате Мадуро

В Венесуэле прошла многотысячная акция протеста с требованием немедленно освободить президента Мадуро. На улицы Каракаса и других городов страны вышли представители всех слоев населения страны. Они считают похищение Мадуро формой пиратства, нарушающей нормы международного права.

Между тем Трамп прибыл на военную базу Форт-Брэгг, где объявил благодарность спецназовцам, которые участвовали в захвате президента Мадуро. Хозяин Белого дома вновь рассказал о некоем новом оружии, которое он теперь назвал "дезориентатор". По словам Трампа, именно оно позволило сломить сопротивление охраны венесуэльского президента.