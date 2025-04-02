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Стратегический ракетоносец потерпел крушение в Иркутской области

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж катапультировался, летчик погиб.

Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.

Причиной аварии с Ту-22М3, предварительно, стала техническая неисправность.

Фото: БЕЛТА

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