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Стрельба под Киевом - мужчина расстрелял несколько человек
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в селе Киевской области, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает БЕЛТА.
По данным региональной полиции, ЧП произошло в селе Софиевская Борщаговка. Неизвестный мужчина расстрелял из автомата несколько человек. Точное число жертв не называется.
Местные СМИ сообщают, что стрелок позднее сам сдался полиции. На данный момент известно, что он не имеет отношения к военным структурам. Мотивы нападавшего пока не были установлены.
В Украине в связи с неконтролируемым оборотом оружия часто происходят инциденты. Проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года киевские власти начали раздавать оружие всем желающим. По данным МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинских граждан находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. В ведомстве признали, что в стране растет число преступлений, связанных с оружием, и их будет становиться только больше.
Фото: РИА Новости