Стрельба под Киевом - мужчина расстрелял несколько человек

Местные СМИ сообщают, что стрелок позднее сам сдался полиции. На данный момент известно, что он не имеет отношения к военным структурам. Мотивы нападавшего пока не были установлены.

В Украине в связи с неконтролируемым оборотом оружия часто происходят инциденты. Проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года киевские власти начали раздавать оружие всем желающим. По данным МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинских граждан находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. В ведомстве признали, что в стране растет число преступлений, связанных с оружием, и их будет становиться только больше.