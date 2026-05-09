Священную дату 9 Мая помнят и чтят в Беларуси и Китае

"Безусловно, нужно смотреть в историю, в первую очередь. Ведь наши народы в годы лихолетья потеряли большое количество населения. Безусловно, мы должны об этом говорить и помнить. Те мероприятия, которые проходят, конечно, переплетаются как в Китае, так и в Беларуси, и мы поддерживаем друг друга для того, чтобы эту память сохранить. Обратите внимание: 9 Мая в 2025 году - красивый парад, четкий шаг китайских военных. Почетный караул участвует в параде 9 Мая в Республике Беларусь. И одновременно через несколько месяцев глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко как почетный гость принимает участие в параде в Пекине. У того, кто участвовал, это останется в долгой памяти. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы эту память сохранили", - подчеркнул Александр Червяков.