Священную дату 9 Мая помнят и чтят в Беларуси и Китае
Священную для каждого белоруса дату помнят и чтят, в том числе, и в Китайской Народной Республике. Историческая память является фундаментом всепогодного и всестороннего партнерства двух стран.
Праздник 9 Мая, Великая Победа - это общий праздник для двух стран. Вот сегодня Беларусь и Китай являются такими партнерами, основа которых, основа этих партнерских отношений, - это историческая память. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Александр Червяков.
"Безусловно, нужно смотреть в историю, в первую очередь. Ведь наши народы в годы лихолетья потеряли большое количество населения. Безусловно, мы должны об этом говорить и помнить. Те мероприятия, которые проходят, конечно, переплетаются как в Китае, так и в Беларуси, и мы поддерживаем друг друга для того, чтобы эту память сохранить. Обратите внимание: 9 Мая в 2025 году - красивый парад, четкий шаг китайских военных. Почетный караул участвует в параде 9 Мая в Республике Беларусь. И одновременно через несколько месяцев глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко как почетный гость принимает участие в параде в Пекине. У того, кто участвовал, это останется в долгой памяти. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы эту память сохранили", - подчеркнул Александр Червяков.