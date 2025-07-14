А1 представляет новую услугу видеонаблюдения - безопасность и контроль на высоком уровне

Компания А1 запустила новую услугу для бизнеса - Видеонаблюдение А1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a98f05-f89c-4101-8f62-42c5f49fab82/conversions/7618299d-e4f9-4da9-919a-89b6ff0fcc45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a98f05-f89c-4101-8f62-42c5f49fab82/conversions/7618299d-e4f9-4da9-919a-89b6ff0fcc45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a98f05-f89c-4101-8f62-42c5f49fab82/conversions/7618299d-e4f9-4da9-919a-89b6ff0fcc45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a98f05-f89c-4101-8f62-42c5f49fab82/conversions/7618299d-e4f9-4da9-919a-89b6ff0fcc45-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания А1 представляет свою новую услугу для бизнеса "А1 Видеонаблюдение". Комплексное решение включает в себя набор инструментов для создания легко масштабируемой системы видеонаблюдения с возможностью настройки параметров видеонаблюдения под свои задачи.

"А1 Видеонаблюдение" - это современная платформа для хранения, просмотра и управления видеозаписями через удобный web-интерфейс, благодаря которой можно легко отслеживать происходящее на объекте, управлять камерами, просматривать архивные записи и настраивать параметры видеонаблюдения в режиме онлайн.

Запись ведется круглосуточно в режиме 24/7, фиксируя все происходящее без перерывов, а срок хранения данных можно настроить как на определенный период, так и на то, в каком разрешении они будут заархивированы.

При этом пользователи услуги "А1 Видеонаблюдение" могут получить доступ к требуемым данным с любого устройства, подключенного к интернету: просматривайте видео в реальном времени или в записи через смартфон, планшет или компьютер. Для хранения и обработки собранных данных используются вычислительные мощности и программное оборудование дата-центра А1 стандарта Tier III, который предоставляет высокий уровень безопасности и защиты сервиса от технических проблем и киберугроз - видеоархивы надежно защищены от несанкционированного доступа с помощью современных методов шифрования и авторизации.

Гибкая система тарифов предлагает каждому клиенту - от предприятий малого бизнеса до крупных компаний - подобрать подходящий набор услуг в соответствии с имеющимися потребностями и бюджетом. Для подключения достаточно иметь действующую линию фиксированного интернета от А1 .

Узнать больше о функциональных возможностях "А1 Видеонаблюдения" и оставить заявку на подключение услуги можно здесь.