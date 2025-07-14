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А1 представляет новую услугу видеонаблюдения - безопасность и контроль на высоком уровне
Компания А1 представляет свою новую услугу для бизнеса "А1 Видеонаблюдение". Комплексное решение включает в себя набор инструментов для создания легко масштабируемой системы видеонаблюдения с возможностью настройки параметров видеонаблюдения под свои задачи.
"А1 Видеонаблюдение" - это современная платформа для хранения, просмотра и управления видеозаписями через удобный web-интерфейс, благодаря которой можно легко отслеживать происходящее на объекте, управлять камерами, просматривать архивные записи и настраивать параметры видеонаблюдения в режиме онлайн.
Запись ведется круглосуточно в режиме 24/7, фиксируя все происходящее без перерывов, а срок хранения данных можно настроить как на определенный период, так и на то, в каком разрешении они будут заархивированы.
При этом пользователи услуги "А1 Видеонаблюдение" могут получить доступ к требуемым данным с любого устройства, подключенного к интернету: просматривайте видео в реальном времени или в записи через смартфон, планшет или компьютер. Для хранения и обработки собранных данных используются вычислительные мощности и программное оборудование дата-центра А1 стандарта Tier III, который предоставляет высокий уровень безопасности и защиты сервиса от технических проблем и киберугроз - видеоархивы надежно защищены от несанкционированного доступа с помощью современных методов шифрования и авторизации.
Гибкая система тарифов предлагает каждому клиенту - от предприятий малого бизнеса до крупных компаний - подобрать подходящий набор услуг в соответствии с имеющимися потребностями и бюджетом. Для подключения достаточно иметь действующую линию фиксированного интернета от А1.
Узнать больше о функциональных возможностях "А1 Видеонаблюдения" и оставить заявку на подключение услуги можно здесь.
"А1 Видеонаблюдение" - безопасность для вашего бизнеса!