Анна Рябова о том, что помогает в IT оставаться в тренде: Гибкий ум и желание постоянно двигаться
Искусственный интеллект, криптовалюта и робототехника остаются главными глобальными трендами IT-индустрии, однако в этой сфере постоянно появляются новые волны - одни быстро угасают, другие остаются надолго. Об этом заявила начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова в "Актуальном интервью".
"Искусственный интеллект, крипта, роботы - это, наверное, общемировые тренды. Но сфере IT характерны такие постоянно приходящие волны: иногда это хайп, иногда это остающиеся надолго тренды", - отметила она.
Особое внимание эксперт уделила направлению криптовалют, где Беларусь уже давно занимает пионерские позиции. "Сфера крипты, наверное, имеет право на внимание, тем более, что у нас есть определенные приоритеты благодаря декрету № 8. Мы тогда прозвучали как пионеры в этой области, и нам бы, конечно, хотелось помимо финансовых новелл, чтобы вокруг этого развилась очень сильная технологическая среда", - подчеркнула Анна Рябова.
Искусственный интеллект - это сейчас то, без чего не обходится практически ни одно решение, ни один продукт. И очень хорошо сейчас развивается уже не чистое ПО, а программно-аппаратные комплексы.
По ее словам, у ПВТ хорошая экспортная история по этому направлению. "И действительно, этот сплав - наша инженерная школа с айтишниками - показывает очень интересные результаты в самых разных сферах: от промышленности до биотехнологий", - рассказала руководитель секретариата.
На вопрос, что нужно делать компаниям и специалистам, чтобы оставаться в тренде, Анна Рябова ответила четко и лаконично:"Никогда не застывать, никогда не думать, что ты достиг чего-то. Постоянно тебя ждут сюрпризы за каждым углом. То, что сегодня работало и было успешным, завтра может стать под влиянием технологической волны никому не нужным. В этом, наверное, и сила, когда у тебя гибкий ум и желание постоянно двигаться на этой волне".
Таким образом, по мнению эксперта Парка высоких технологий, успех в IT сегодня определяется не только технологиями, но и готовностью постоянно адаптироваться и двигаться вперед. Беларусь уже имеет сильные позиции в ключевых трендах - от крипты и ИИ до программно-аппаратных решений, - и главное теперь не останавливаться.