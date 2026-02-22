Белорусский школьник создал гуманоидного робота с интеллектуальной платформой управления

Еще один шаг вперед для отечественной робототехники: белорусский школьник разработал гуманоидного робота с интеллектуальной платформой управления. Так, его основу составляет корпус, созданный с помощью 3D-печати.

Все элементы соединены по модульному принципу - их можно менять по отдельности. Робот управляется с компьютера через микроконтроллеры и сервоприводы. В него встроены камера, микрофон и динамики.

"Данный гуманоидный робот-конструктор работает по следующему принципу. У него там, на самом конструкторе, расположены два микроконтроллера, которые принимают команды в специальном формате, где указывается номер привода и какое положение нужно, например, установить. Компьютер же непосредственно по USB отправляет на каждый из микроконтроллеров сигналы для другого сервопривода, куда надо повернуть. Загружен пак команд, которые робот может обрабатывать, например, голосовое управление. Он может выполнять команды, действия, например, поднять руки и так далее", - рассказал учащийся гимназии № 13 г. Минска Ярослав Туляков.

