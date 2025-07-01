Доверие как знак качества: А1 назван лучшим мобильным и интернет-оператором

А1 назван лучшим мобильным и интернет-оператором 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ea1395b-0cf4-4ca7-9aeb-2c98a83ce2c2/conversions/cea1af4d-f915-416e-83ee-af440d7f7232-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ea1395b-0cf4-4ca7-9aeb-2c98a83ce2c2/conversions/cea1af4d-f915-416e-83ee-af440d7f7232-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ea1395b-0cf4-4ca7-9aeb-2c98a83ce2c2/conversions/cea1af4d-f915-416e-83ee-af440d7f7232-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ea1395b-0cf4-4ca7-9aeb-2c98a83ce2c2/conversions/cea1af4d-f915-416e-83ee-af440d7f7232-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня А1 - один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Этот факт подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей.

Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии "Номер один": А1 стал "Мобильным оператором № 1" и "Интернет-оператором № 1" по итогам открытого онлайн-голосования.

Премия "Номер один" уникальна тем, что наравне с лидерами мнений и экспертами свое мнение о лучших товарах, брендах и услугах высказывают и непосредственные клиенты. И их вердикт в определении победителей имеет такой же вес, как и мнение жюри.

Так, в этом году участниками голосования стали 70 тыс. человек.

"Быть лидером в избранной отрасли очень важно для любой компании. Но для нас лидерство определяется не только количеством абонентов или территорией, на которой доступны наши услуги. Первоочередная задача А1 - сделать современные технологии доступными как можно более широкой аудитории с максимальной пользой для потребителей. Чтобы все лучшее, что сегодня есть на рынке телекоммуникаций, было доступно каждому абоненту", - прокомментировал заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский.

Юрий Левданский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27812b73-8df9-4011-8fa8-13e3ec75acd0/conversions/30856558-3baf-417b-88de-3672c616c182-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27812b73-8df9-4011-8fa8-13e3ec75acd0/conversions/30856558-3baf-417b-88de-3672c616c182-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27812b73-8df9-4011-8fa8-13e3ec75acd0/conversions/30856558-3baf-417b-88de-3672c616c182-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27812b73-8df9-4011-8fa8-13e3ec75acd0/conversions/30856558-3baf-417b-88de-3672c616c182-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Левданский

Мобильной связью от А1 пользуются более 4,9 млн человек по всей стране, а еще более 600 тыс. выбирают услуги компании для высокоскоростного доступа в интернет из дома. В общем связь высокого качества и скоростной интернет от А1 доступны на территории страны, где проживают 99 % населения.

Особые усилия компания уделяет развитию своей мобильной сети и внедрению современных стандартов связи. Так, например, с начала 2025 года А1 провел значительные работы по расширению емкости сети и улучшил качество мобильной связи в сотнях в различных регионах страны: от крупных населенных пунктов до деревень и агрогородков.

Параллельно с развитием различных стандартов мобильной связи А1 активно расширяет свою сеть фиксированного интернета. Для ее строительства в разных городах компания использует самые современные технологические решения - и благодаря им готова предоставлять безлимитный доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с. А динамичное расширение географии сети в сочетании с гибкой и продуманной системой тарифных планов обеспечило А1 статус крупнейшего в Беларуси частного оператора фиксированного интернет-доступа.

И для мобильной, и для фиксированной связи А1 предлагает своим абонентам удобную и понятную систему тарифных планов, в том числе комбинированных, которые объединяют не одну, а сразу несколько услуг. Это дает возможность каждому выбрать самый подходящий вариант как по стоимости, так и по наполнению. Так, например, флагманские предложения компании по цене фиксированного интернета предлагают в дополнение бесплатную мобильную связь и подписку на онлайн-кинотеатр VOKA.

А1 - победитель двух номинаций премии "Номер один": "Мобильный оператор №1" и "Интернет-оператор №1" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc0d91-7aad-4982-a018-0dae06e54125/conversions/1f7c92a3-d1ca-4503-a057-20e1e5435d11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc0d91-7aad-4982-a018-0dae06e54125/conversions/1f7c92a3-d1ca-4503-a057-20e1e5435d11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc0d91-7aad-4982-a018-0dae06e54125/conversions/1f7c92a3-d1ca-4503-a057-20e1e5435d11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7dc0d91-7aad-4982-a018-0dae06e54125/conversions/1f7c92a3-d1ca-4503-a057-20e1e5435d11-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это же время А1 является не просто мобильным оператором, а в большей степени провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг: компания активно развивает свой портфель инновационных телеком-услуг и IT-инфраструктуры для бизнеса. Они предоставляются на базе собственного дата-центра - одного из крупнейших и самых современных в стране. Его уровень надежности составляет 99,982 %, что подтверждено сертификатом стандарта Tier III.

Важным шагом в обеспечении надежной защиты инфраструктуры клиентов от растущих рисков в цифровой среде стало и создание Центра кибербезопасности А1, который с 15 марта 2024 года включен в перечень аттестованных центров кибербезопасности Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

На связи А1 теперь помогает оставаться и в совершенно иной роли: компания стала "мобильной" в широком смысле слова, обеспечивая в том числе физическую мобильность, запустив сервис "А1 Такси". Этим шагом компания расширила собственную экосистему услуг и создала альтернативные уже существующим на рынке возможности как для пассажиров, так и для перевозчиков с фокусом на современные цифровые технологии.