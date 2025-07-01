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Доверие как знак качества: А1 назван лучшим мобильным и интернет-оператором

А1 назван лучшим мобильным и интернет-оператором 2025 года

Сегодня А1 - один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Этот факт подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей.

Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии "Номер один": А1 стал "Мобильным оператором № 1" и "Интернет-оператором № 1" по итогам открытого онлайн-голосования.

Премия "Номер один" уникальна тем, что наравне с лидерами мнений и экспертами свое мнение о лучших товарах, брендах и услугах высказывают и непосредственные клиенты. И их вердикт в определении победителей имеет такой же вес, как и мнение жюри.

Так, в этом году участниками голосования стали 70 тыс. человек. 

"Быть лидером в избранной отрасли очень важно для любой компании. Но для нас лидерство определяется не только количеством абонентов или территорией, на которой доступны наши услуги. Первоочередная задача А1 - сделать современные технологии доступными как можно более широкой аудитории с максимальной пользой для потребителей. Чтобы все лучшее, что сегодня есть на рынке телекоммуникаций, было доступно каждому абоненту", - прокомментировал заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский.

Заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский
Юрий Левданский

Мобильной связью от А1 пользуются более 4,9 млн человек по всей стране, а еще более 600 тыс. выбирают услуги компании для высокоскоростного доступа в интернет из дома. В общем связь высокого качества и скоростной интернет от А1 доступны на территории страны, где проживают 99 % населения.

Особые усилия компания уделяет развитию своей мобильной сети и внедрению современных стандартов связи. Так, например, с начала 2025 года А1 провел значительные работы по расширению емкости сети и улучшил качество мобильной связи в сотнях в различных регионах страны: от крупных населенных пунктов до деревень и агрогородков.

Параллельно с развитием различных стандартов мобильной связи А1 активно расширяет свою сеть фиксированного интернета. Для ее строительства в разных городах компания использует самые современные технологические решения - и благодаря им готова предоставлять безлимитный доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с. А динамичное расширение географии сети в сочетании с гибкой и продуманной системой тарифных планов обеспечило А1 статус крупнейшего в Беларуси частного оператора фиксированного интернет-доступа.

И для мобильной, и для фиксированной связи А1 предлагает своим абонентам удобную и понятную систему тарифных планов, в том числе комбинированных, которые объединяют не одну, а сразу несколько услуг. Это дает возможность каждому выбрать самый подходящий вариант как по стоимости, так и по наполнению. Так, например, флагманские предложения компании по цене фиксированного интернета предлагают в дополнение бесплатную мобильную связь и подписку на онлайн-кинотеатр VOKA.

А1 - победитель двух номинаций премии "Номер один": "Мобильный оператор №1" и "Интернет-оператор №1"

В это же время А1 является не просто мобильным оператором, а в большей степени провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг: компания активно развивает свой портфель инновационных телеком-услуг и IT-инфраструктуры для бизнеса. Они предоставляются на базе собственного дата-центра - одного из крупнейших и самых современных в стране. Его уровень надежности составляет 99,982 %, что подтверждено сертификатом стандарта Tier III.

Важным шагом в обеспечении надежной защиты инфраструктуры клиентов от растущих рисков в цифровой среде стало и создание Центра кибербезопасности А1, который с 15 марта 2024 года включен в перечень аттестованных центров кибербезопасности Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

На связи А1 теперь помогает оставаться и в совершенно иной роли: компания стала "мобильной" в широком смысле слова, обеспечивая в том числе физическую мобильность, запустив сервис "А1 Такси". Этим шагом компания расширила собственную экосистему услуг и создала альтернативные уже существующим на рынке возможности как для пассажиров, так и для перевозчиков с фокусом на современные цифровые технологии.

Результаты Премии "Номер один" подтверждают, что все эти цифры и данные существуют не только на бумаге, а приносят ощутимые и несомненные результаты на практике - каждый день открывая новые возможности миллионам абонентов, сделавших свой выбор в пользу А1.

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