Эксперт Новикова о программах Союзного государства: Будет не хуже того, что создает Маск

В Союзном государстве активно реализуются и готовятся крупные программы в передовых технологических направлениях. В каких именно, рассказала в "Актуальном интервью" заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Ирина Новикова, подчеркнув мудрый подход славянских стран к глобальным трендам.

Сейчас действует крупная программа в области фотоники. Также намечается программа по роботизации. Ирина Новикова

"Думаю, многие слышали про Илона Маска. И сейчас в интернете вирусится ролик, где он отказывается от выпуска электромобилей и переходит на выпуск роботов", - отметила эксперт. Речь идет о прекращении производства флагманских моделей Model S и Model X во Фримонте.

Как подчеркнула она, славяне достаточно умный народ: "Смотрим, что происходит. Вот видите, он занимался электромобилями, теперь отказывается. Мы подождали, занимаемся, но не сконцентрировались полностью на этом. У нас есть электромобили, но не так, чтобы все было охвачено. Далее говорят о роботизации. Мы тоже присматриваемся, что происходит там. И теперь будет новая программа по роботизации. И я не думаю, что она будет хуже, чем то, что создает на сегодняшний день Маск. Совместными усилиями: наша электроника, российские технологические разработки. Я думаю, что перспективы будут достаточно привлекательными", - подчеркнула Ирина Новикова.

Она отметила, что Советскому Союзу удавалось быть впереди планеты во многих разработках, но об этом было малоизвестно, потому что разработки эти закрытые. И изобретения, по словам эксперта, не было потребности коммерциализировать.

Она также обратила внимание на важность сохранения кадрового потенциала в таких вопросах: "Мы сохранили кадры, подготовку кадров. В России кадры всегда готовились неплохо".