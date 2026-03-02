3.75 BYN
Эксперт Новикова о программах Союзного государства: Будет не хуже того, что создает Маск
В Союзном государстве активно реализуются и готовятся крупные программы в передовых технологических направлениях. В каких именно, рассказала в "Актуальном интервью" заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Ирина Новикова, подчеркнув мудрый подход славянских стран к глобальным трендам.
Сейчас действует крупная программа в области фотоники. Также намечается программа по роботизации.
"Думаю, многие слышали про Илона Маска. И сейчас в интернете вирусится ролик, где он отказывается от выпуска электромобилей и переходит на выпуск роботов", - отметила эксперт. Речь идет о прекращении производства флагманских моделей Model S и Model X во Фримонте.
Как подчеркнула она, славяне достаточно умный народ: "Смотрим, что происходит. Вот видите, он занимался электромобилями, теперь отказывается. Мы подождали, занимаемся, но не сконцентрировались полностью на этом. У нас есть электромобили, но не так, чтобы все было охвачено. Далее говорят о роботизации. Мы тоже присматриваемся, что происходит там. И теперь будет новая программа по роботизации. И я не думаю, что она будет хуже, чем то, что создает на сегодняшний день Маск. Совместными усилиями: наша электроника, российские технологические разработки. Я думаю, что перспективы будут достаточно привлекательными", - подчеркнула Ирина Новикова.
Она отметила, что Советскому Союзу удавалось быть впереди планеты во многих разработках, но об этом было малоизвестно, потому что разработки эти закрытые. И изобретения, по словам эксперта, не было потребности коммерциализировать.
Она также обратила внимание на важность сохранения кадрового потенциала в таких вопросах: "Мы сохранили кадры, подготовку кадров. В России кадры всегда готовились неплохо".
"Безусловно, лучших ученых выдавили, они уехали в Соединенные Штаты, в Европу. С одной стороны можно обвинить, что ехали за длинным рублем, но это не совсем так. Я когда-то работала на факультете радиофизики в Белорусском государственном университете, и студенты говорили, что нет оборудования, чтобы работать. Нет оборудования, поэтому уезжали не только за длинным рублем. А у нас это в 1990-х годах остановилось. И вот сейчас Россия выделяет на финансирование программ 100 млрд рублей. Это, скажем так, не особо сумасшедшая сумма, но это приличные деньги для того, чтобы решить эти программы по фотонике, по роботизации. Поэтому будем ожидать результатов", - заключила завкафедрой БГТУ.