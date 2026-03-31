Инновационное будущее Беларуси обсудили в цехах Минского городского технопарка

Какой вклад современные технологии вносят в экономику Беларуси и требует ли развитие инноваций изменений в законодательстве? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся инновационного будущего страны, обсудили сегодня в цехах городского технопарка, его посетили депутаты.

Одна из локаций Минского городского технопарка успешно работает на производственных площадях бывшего "Мотовело". 40 предприятий выпускают продукцию и для внутреннего рынка, и на экспорт - от высокотехнологичных деталей для космоса и военных до хирургических нитей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Таких парков у нас в стране 14. Минский технопарк - действительно хороший пример. Он создает условия для того, чтобы успешно развивался бизнес и новое производство. Палата представителей продолжает практику проведения встреч с руководством регионов на конкретных объектах, а также изучение того, как работает действующее законодательство в той или иной сфере".

Якорным резидентом остается мотовелозавод. Бренд сегодня переживает второе рождение: работает современное производство, акцент сделан на повышение локализации. Такую задачу поставил Президент. Депутатам рассказывают, что белорусского в этих байках становится больше. Да, вложено немало сил и средств, но за такими инвестициями как этот инновационный кластер, - будущее.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов: "Это пример эффективного вложения бюджетных средств, который, мы видим, достаточно быстро возвращается в бюджет уже и налогами, и созданием дополнительных рабочих мест. Городом предпринимаются определенные шаги для того, чтобы постоянно создавались условия и для малого бизнеса, и для производственного сектора".

Площадка технопарка для сегодняшних мероприятий выбрана не случайно. Главная цель - увидеть и услышать, как на практике работает закон об инновационной деятельности. Последние изменения в документ парламентарии вносили 4 года назад. Пока же, отмечают законодатели, в корректировках норм необходимости нет. Но жизнь не стоит на месте, тем более, если это касается современных технологий. В этой гонке крайне важно держать руку на пульсе.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В рамках мониторинга последствий принятия данного законопроекта мы хотели бы посмотреть, как работает на земле данное законодательство, услышать непосредственно от практиков. Какой отклик, обратный отклик от созданной в стране нормативной базы. Мы считаем, что это довольно яркий пример, где действительно созданы благоприятные условия для инновационного предпринимательства".

Резиденты получают налоговые преференции, право на сниженную арендную плату. Технопарк берет на себя и инфраструктуру, и решение различных организационных вопросов, чтобы бизнес мог сосредоточиться на главном - на выпуске продукта и технологиях. Годовой объем производства в том году уже дошел до 600 млн рублей. Рост ждут и в этом году. Количество желающих стать резидентами тоже растет. Чтобы удовлетворить спрос, создаются новые площадки.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: "Основные наши усилия - это площадки на улице Центральной и Казинца. На улице Центральной уже этой осенью завершаются первые процессы реконструкции, будут вводиться в эксплуатацию здания. Мы уже знаем, какие предприятия там разместятся. Это машиностроение, станкостроение, производство зарядных станций электрических для электрических автомобилей и много других интересных предприятий".