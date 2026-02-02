Группа чилийских исследователей представила передовой метод очистки водных ресурсов с использованием морских водорослей. Согласно данным издания El Maipo (партнера сети TV BRICS), объектом изучения стали бурые водоросли вида Macrocystis pyrifera, широко распространенные вдоль побережья Чили.

На основе этой биомассы ученые синтезируют биоуголь - высокоэффективный адсорбент, способный захватывать молекулы мышьяка и существенно снижать его концентрацию в воде. Данный метод полностью отвечает принципам экономики замкнутого цикла, так как предполагает использование либо отходов биомассы, либо сырья, добытого методами экологически рационального промысла.

Целью проекта является создание доступных и простых в производстве фильтрующих систем, что особенно актуально для сельских районов, страдающих от загрязнения источников воды мышьяком. Инициатива не только повышает качество жизни населения, но и стимулирует устойчивое развитие территорий за счет интеграции локального опыта и экологически безопасных технологических решений.

Кроме того, проект подчеркивает значимость чилийской науки в решении глобальных экологических вызовов и акцентирует внимание на фундаментальной роли океана в поддержании чистоты водных ресурсов планеты.

Ученые стран БРИКС и их партнеры продолжают поиск инновационных подходов к водоочистке в целях защиты окружающей среды и улучшения условий жизни человека. Так, в Египте исследователи разработали природный очиститель на основе яичной скорлупы. Процесс включает очистку, сушку и измельчение сырья в порошок, который используется для фильтрации тяжелых металлов и бактерий. Лабораторные испытания продемонстрировали высокую эффективность метода: удаление свинца достигает 94,4 %, кадмия - 64,7 %, железа - 51,4 %. Этот недорогой и экологичный способ не требует применения химикатов и особенно полезен для сельских районов с низким уровнем доходов. Как сообщает Daily News Egypt в партнерстве с TV BRICS, данная технология может быть интегрирована как в бытовую, так и в общественную системы водоочистки.

В России химики из Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали инновационный материал для ликвидации разливов нефтепродуктов. Вещество, состоящее из ультратонких губчатых волокон, мгновенно абсорбирует загрязнители, при этом собранную нефть можно вернуть в производственный цикл. Технология уже подтвердила свою эффективность в ходе полевых испытаний.