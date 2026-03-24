Инструмент для наращивания экспорта: какие задачи ИИ может взять на себя

О повышении эффективности реального сектора экономики говорили на международном бизнес-форуме в Витебске. Участники изучили передовые разработки, которые уже нашли применение в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и бизнес-процессах.

24 марта концертный зал "Витебск" стал площадкой для обмена IT-компетенциями. Международный бизнес-форум собрал здесь более 150 предпринимателей, руководителей предприятий и разработчиков высокотехнологичных продуктов из Беларуси и России. Основная цель встречи - рассмотреть на конкретных примерах, как интегрировать искусственный интеллект в реальный сектор экономики.

Находить дефекты сырья, оценивать качество готовой продукции, вести мониторинг здоровья сельскохозяйственных животных, оповещать об опасных производственных факторах - это далеко не полный перечень задач, которые искусственный интеллект может взять на себя. Современные технологии уже сегодня помогают белорусским предприятиям повышать продуктивность, а также снижать производственные издержки и риски.

Анна Багдасарян, заместитель гендиректора компании по разработке компьютерного программного обеспечения:

"Мы сегодня презентуем технологию телеуправления роботами-гуманоидами. Этот кейс очень полезен на опасных предприятиях (газ, нефтехимия, атомная промышленность), потому что мы его совместили с автономной навигацией. Мы отправляем робота в определенную точку. Если там кризисная ситуация, оператор в очках виртуальной реальности подключается и устраняет ее".

На форуме презентовали не только специфические, но и универсальные продукты, например, высокотехнологичные разработки в сфере продаж.

Алексей Шмуляй, руководитель офиса ИИ продуктов Центра развития искусственного интеллекта:

"По-моему мнению, самый перспективный продукт для бизнеса - это оптимизация поисковых запросов с помощью ИИ. Т. е. это технология, которая позволяет компании или бренду появляться в ответах, в рекомендациях ИИ и таким образом приводит к вам клиентов".