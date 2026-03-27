Интеллектуальную систему светофоров показали на форуме Digital Qazaqstan в Казахстане

Казахстан демонстрирует амбициозный цифровой рывок: на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте представили разработки, которые уже сегодня формируют технологическое будущее страны - от искусственного интеллекта до "умных городов" и энергетических систем нового поколения.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации города Шымкента (Казахстан): "Мы на стенде презентовали много проектов. В основном говорили о единой экосистеме города Шымкент. Один из ключевых элементов - наша собственная разработка: интеллектуальная система светофоров, то есть транспортная интеллектуальная система ITS. Данные светофоры почему называются "умными" технологиями, smart, искусственным интеллектом? Потому что здесь анализируется время и потоки машин. Это рассчитывается по соответствующему алгоритму, и тем самым мы избегаем пробок. В реализации данная система показала, что мы можем сделать безопасную дорогу. Это искусственный интеллект".