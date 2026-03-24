Кисломолочные и бифидобактерии - Институт микробиологии НАН представил свои новинки

Институт микробиологии НАН Беларуси представил свои новинки. Речь идет про кисломолочные и бифидобактерии. Сегодня они наиболее эффективные и качественные.

Сегодня разработки Института микробиологии - фундамент реального сектора экономики. Технологии производства целой гаммы кисломолочных продуктов, в том числе лечебно-профилактического и специального назначения, уже внедрены в промышленность.

Антонина Морозова

Антонина Морозова, завлабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:

"У нас постоянно проходит исследование микроорганизмов, которые мы выделяем из различных природных источников. Когда эти микроорганизмы уже очищены до чистой культуры, сделано полногеномное секвенирование, определены виды микроорганизмов, они депонируются в коллекции, которая является национальным достоянием нашей республики".

На участке лаборатории молочнокислых и бифидобактерий ученые разработали специальные комбинации микроорганизмов, подобрали молочные основы, а также определили оптимальную питательную среду, в которой бактерии могут развиваться даже в условиях космоса.

"Мы изучали, как они себя поведут на космической станции, выживут ли они, как вернутся. Все это нужно для того, чтобы создать новый пробиотический продукт, который космонавты смогут употреблять при длительных полетах на МКС", - рассказала Антонина Морозова.

ученые

Молочнокислые бактерии характеризуются по технологическим признакам. Это позволяет создавать новые формулы, соответственно и продукты. Например, недавняя новинка - хлебные закваски. Ученые выделили из крафтовых заквасок спонтанного брожения штаммы молочнокислых бактерий, исходя из чего вкусоароматические свойства хлеба на выходе улучшились, а содержание ценных питательных ингредиентов повысилось.

"Мы стараемся, чтобы все наши проекты были не только наукоемкие, но и практико-ориентированные. Т. е. мы стараемся искать те культуры, те штаммы молочнокислых бактерий, которые могут нам пригодиться", - отметила завлабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси.

Лактобактерии - одни из первых микроорганизмов, которые человек начал использовать для получения разных кисломолочных продуктов, в том числе из зерновых культур. Отбор активных штаммов ученые проводят из природных источников: молоко, растения или кисломолочные продукты растительного и животного происхождения.