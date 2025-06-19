Компания А1 улучшила свою 4G-сеть в 37 населенных пунктах

А1 улучшила свою 4G-сеть в 37 населенных пунктах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c6b208-5e17-443d-84df-67a6e19b1ac3/conversions/ec7746f6-46ed-4569-9cd7-0d8891129233-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c6b208-5e17-443d-84df-67a6e19b1ac3/conversions/ec7746f6-46ed-4569-9cd7-0d8891129233-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c6b208-5e17-443d-84df-67a6e19b1ac3/conversions/ec7746f6-46ed-4569-9cd7-0d8891129233-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c6b208-5e17-443d-84df-67a6e19b1ac3/conversions/ec7746f6-46ed-4569-9cd7-0d8891129233-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания А1 усиленно работает над расширением своей 4G-сети по всей стране. Так, в этот раз улучшение связи четвертого поколения затронуло 14 городов: Брест, Минск, Могилев, Барановичи, Горки, Давид-Городок, Ошмяны, Бобруйск, Крупки, Житковичи, Столин, Осиповичи, Кировск и Мозырь. Кроме этого, развертывание новых мощностей могут оценить и жители более 20 деревень и поселков в Брестской, Минской, Витебской и Могилевской областях.

Для пользователей подобные увеличения емкости сети означают повышенную скорость мобильного интернета и более стабильное соединение по сравнению со связью предыдущего поколения, что позволяет абонентам с комфортом пользоваться всеми современными возможностями для общения. Можно смотреть фильмы, не делая паузу для их дозагрузки, публиковать различный объемный контент в социальных сетях, работать удаленно, а также звонить близким практически из любой точки страны без препятствий.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G; включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов; в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE, - заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1; в случае, если телефон не поддерживает LTE, - выбрать актуальную модель по фильтру "Поддержка 4G/LTE".

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении "Мой А1". А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G - на специальной странице по ссылке.

Ознакомиться с покрытием мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.