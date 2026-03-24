Международный бизнес-форум стартовал в Витебске

Как с помощью искусственного интеллекта повысить эффективность реального сектора экономики, обсуждают сегодня в Витебске. В областном центре стартовал международный бизнес-форум. В фокусе первой секции, которая проходит в эти минуты, - экспортно ориентированные предприятия. Участники рассматривают разработки, которые нашли применение в АПК, машиностроении, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Дмитрий Плотников, руководитель отдела компании по автоматизации транспортно-логистических процессов:

"Мы работаем с крупнейшими производителями молочной и мясной продукции в РБ. Наша платформа работает на базе ИИ и Big Data. В целом это автоматизация рабочего места транспортного отдела, построение маршрутов и в целом цифровизация данной отрасли. То есть предприятие получает полную картину, как работает логистика, доставка, транспортный отдел. Автоматизируется различный документооборот".