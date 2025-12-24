МТС в 2025 году укрепил сеть почти на 1,5 тыс. базовых станций LTE news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387223db-d72a-4e20-9d28-fcb2ddaac2ab/conversions/ef020c7c-9f62-429d-b5dd-0dd432dec9fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387223db-d72a-4e20-9d28-fcb2ddaac2ab/conversions/ef020c7c-9f62-429d-b5dd-0dd432dec9fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387223db-d72a-4e20-9d28-fcb2ddaac2ab/conversions/ef020c7c-9f62-429d-b5dd-0dd432dec9fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387223db-d72a-4e20-9d28-fcb2ddaac2ab/conversions/ef020c7c-9f62-429d-b5dd-0dd432dec9fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС в 2025 году укрепила сеть почти на 1,5 тыс. базовых станций LTE, охватив 4G-связью 99,72 % населения страны. В канун новогодних праздников дополнительно включено свыше 500 секторов на 214 станциях в более чем половине районов Беларуси.

Очередным этапом расширения охвачено более 120 населенных пунктов. Ключевой акцент сделан на сельской местности - агрогородках, деревнях и садовых товариществах. Также сеть усилена в столице, всех областных центрах и ряде городов районного значения: Барановичах, Белыничах, Браславе, Вороново, Ивацевичах, Климовичах, Кобрине, Краснополье, Круглом, Молодечно, Мстиславле, Наровле, Новогрудке, Островце, Светлогорске и Смолевичах.

70 % базовых станций размещены на инфраструктуре МТС, включая опоры, транспортную сеть и электропитание. Это позволяет использовать мощности не только абонентам компании, но и другим операторам в рамках действующей в стране инфраструктурной модели развертывания 4G.

Более трети новых секторов работают в диапазоне 2600 МГц, еще почти столько же - в полосе 1800 МГц. Такое распределение обеспечивает оптимальный баланс между скоростью передачи данных и охватом территории.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.