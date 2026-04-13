Нестандартные решения за короткое время: в "Великом Камне" наградили победителей хакатона

Практическое решение для задач реального производства. В "Великом Камне" наградили победителей хакатона. Суть - в разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Несколько дней участники работали как самостоятельно, так и с приглашенными экспертами.

И вот одним из ключевых катализаторов рождения перспективных идей стали хакатоны. Это командные соревнования, где за короткое время создается рабочая версия продукта, сайта, приложения. В прошлом году "Великий Камень" апробировал такой метод поиска нестандартных решений. И уже, говорят, на весь год расписаны хакатоны. Очень уж приглянулись компаниям такие "марафоны".

Артур Детков, заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

Артур Детков, заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка": "Благодаря таким новым идеям, креативным подходам развиваются проекты наших резидентов "Великого Камня". Это возможность и компаниям, и работодателям посмотреть на подрастающее поколение, на своих будущих сотрудников, в том числе подобрать не просто одного уникального готового специалиста, но и готовую команду, которая может приходить на рабочие места и свои идеи воплощать".

15 команд, более 50 участников (это и школьники, и студенты 17 вузов страны). Да, возраст не помеха заявить о себе как о компетентном, хотя и несовершеннолетнем специалисте. Три дня подряд корпели над своим детищем. Ведь резидент парка поставил задачу. Не из простых.

Борис Стерин, учредитель компании-резидента индустриального парка "Великий Камень"

Борис Стерин, учредитель компании-резидента индустриального парка "Великий Камень": "Нам было интересно, как можно внедрить искусственный интеллект в обычный производственный бизнес, который есть у нас. У нас достаточно крупная типография, огромное количество задач. Нужно их быстро выполнять. Решение этих задач основано на очень быстрой обработке большого количества информации, данных. Поэтому искусственный интеллект - это правильное направление".

Мотивации участвовать в таких конкурсах придает не только то, что разработка может быть практически внедрена в производство, но и главная награда - денежная. "Все должно быть не зря", - скажут организаторы. И вот полной неожиданностью стала развязка финала - командам-победителям приз увеличили вдвое: заставила нестандартность мышления молодых людей. А вот что было не так удивительно, так это выбор чемпионов. Ребята из Лицея БГУ лавры пожинают не впервые.