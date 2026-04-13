Нестандартные решения за короткое время: в "Великом Камне" наградили победителей хакатона
Практическое решение для задач реального производства. В "Великом Камне" наградили победителей хакатона. Суть - в разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Несколько дней участники работали как самостоятельно, так и с приглашенными экспертами.
И вот одним из ключевых катализаторов рождения перспективных идей стали хакатоны. Это командные соревнования, где за короткое время создается рабочая версия продукта, сайта, приложения. В прошлом году "Великий Камень" апробировал такой метод поиска нестандартных решений. И уже, говорят, на весь год расписаны хакатоны. Очень уж приглянулись компаниям такие "марафоны".
Артур Детков, заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка": "Благодаря таким новым идеям, креативным подходам развиваются проекты наших резидентов "Великого Камня". Это возможность и компаниям, и работодателям посмотреть на подрастающее поколение, на своих будущих сотрудников, в том числе подобрать не просто одного уникального готового специалиста, но и готовую команду, которая может приходить на рабочие места и свои идеи воплощать".
15 команд, более 50 участников (это и школьники, и студенты 17 вузов страны). Да, возраст не помеха заявить о себе как о компетентном, хотя и несовершеннолетнем специалисте. Три дня подряд корпели над своим детищем. Ведь резидент парка поставил задачу. Не из простых.
Борис Стерин, учредитель компании-резидента индустриального парка "Великий Камень": "Нам было интересно, как можно внедрить искусственный интеллект в обычный производственный бизнес, который есть у нас. У нас достаточно крупная типография, огромное количество задач. Нужно их быстро выполнять. Решение этих задач основано на очень быстрой обработке большого количества информации, данных. Поэтому искусственный интеллект - это правильное направление".
Мотивации участвовать в таких конкурсах придает не только то, что разработка может быть практически внедрена в производство, но и главная награда - денежная. "Все должно быть не зря", - скажут организаторы. И вот полной неожиданностью стала развязка финала - командам-победителям приз увеличили вдвое: заставила нестандартность мышления молодых людей. А вот что было не так удивительно, так это выбор чемпионов. Ребята из Лицея БГУ лавры пожинают не впервые.
Молодежь сегодня, несмотря на такое искушение, как соцсети, старается не только занимать себя по-настоящему правильными и стоящими делами, но еще и одновременно приносить пользу окружающим. Поэтому поддерживать в любых начинаниях наших подрастающих белорусов - значит делать ставку на достойное развитие будущего.