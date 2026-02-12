Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Минской областной больнице

Беларусь достигла уровня охвата населения медико-санитарными услугами в 87 %, что позволило войти в число лидеров среди стран СНГ. Клиники пополняются новейшим высокотехнологичным оборудованием.

Расскажем о новом аппарате в Минской областной больнице.

Новейшее оборудование для лечения мочекаменной болезни

Новый аппарат для лечения пациентов с мочекаменной болезнью появился в Минской областной больнице. Такое оборудование считается во всем мире наиболее эффективными.

Аппарат предназначен для дробления камней в почках и мочевыводящих путях. Что важно - бесконтактным способом. Медицинский комплекс высокотехнологичен. Это так называемая умная операционная. Все процессы автоматизированы и подключены к единой системе. Эндоскопическая стойка и лазерный аппарат помогут врачам оказывать помощь пациентам и эндоскопическим методом лечения мочекаменной болезни.

Всего в Минской областной больнице было проведено около 20 тыс. операций, а именно в урологическом отделении - около 5 тыс. К каждому пациенту подход индивидуальный. Время сеанса на новом оборудовании будет зависеть от локализации камня, его размеров, конституции пациента. В среднем процедура займет до часа.