Ручная заливка или автобетононасос: что выбрать для фундамента при строительстве дома?

Что лучше при строительстве фундамента дома - автобетононасос или ручная заливка? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66122022-6307-40eb-bdf2-163008be157a/conversions/232ce6d1-437c-4acc-9d1a-f66fedb7ee2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66122022-6307-40eb-bdf2-163008be157a/conversions/232ce6d1-437c-4acc-9d1a-f66fedb7ee2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66122022-6307-40eb-bdf2-163008be157a/conversions/232ce6d1-437c-4acc-9d1a-f66fedb7ee2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66122022-6307-40eb-bdf2-163008be157a/conversions/232ce6d1-437c-4acc-9d1a-f66fedb7ee2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Заливка фундамента - один из самых ответственных этапов строительства, определяющий надежность и долговечность дома. Перед застройщиками часто встает выбор: использовать автобетононасос или прибегнуть к ручной заливке?

Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках каждого метода, мы обратились к эксперту - представителю компании "Технобетон Групп" Денису Альбову.

Денис Альбов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/760528b2-af51-456b-bd8e-65c19a15e998/conversions/fb422bfc-868c-4e70-923c-8122fd3abda2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/760528b2-af51-456b-bd8e-65c19a15e998/conversions/fb422bfc-868c-4e70-923c-8122fd3abda2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/760528b2-af51-456b-bd8e-65c19a15e998/conversions/fb422bfc-868c-4e70-923c-8122fd3abda2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/760528b2-af51-456b-bd8e-65c19a15e998/conversions/fb422bfc-868c-4e70-923c-8122fd3abda2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ручная заливка: когда оправдано?

Ручная заливка - это транспортировка бетона тачками, ведрами или ленточными транспортерами. По словам эксперта, она может быть целесообразна в двух случаях:

1. Малый объем работ

Для небольших фундаментов (например, под беседку) ручная заливка обходится дешевле, если техника не может подъехать.

2. Ограниченное пространство

Узкие подъезды или препятствия (провода, деревья) иногда исключают использование автобетононасоса.

Какие недостатки есть у ручной заливки?

Во-первых, ручная заливка в 10 раз дольше, на фундамент, который насос заливает за 2 часа, может уйти 1-2 дня, обращает внимание Денис Альбов.

Во-вторых, потеря качества, ведь бетон может схватываться при транспортировке, что снижает однородность и прочность фундамента. Кроме того, для ручной заливки нужна бригада, что увеличивает расходы и усложняет организацию работ.

Как работает автобетононасос?

Автобетононасос - это техника, которая подает бетонную смесь через подвижную стрелу к месту заливки. "Бетон из миксера поступает в бункер насоса, а затем под давлением подается через бетоновод в опалубку", - объясняет Денис Альбов.

автобетононасос компании Технобетон Групп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1c1d34-bdc9-4657-9dd9-61a43b1ac4eb/conversions/1a9ed23e-890c-4892-9d24-a77c7e6d8cee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1c1d34-bdc9-4657-9dd9-61a43b1ac4eb/conversions/1a9ed23e-890c-4892-9d24-a77c7e6d8cee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1c1d34-bdc9-4657-9dd9-61a43b1ac4eb/conversions/1a9ed23e-890c-4892-9d24-a77c7e6d8cee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1c1d34-bdc9-4657-9dd9-61a43b1ac4eb/conversions/1a9ed23e-890c-4892-9d24-a77c7e6d8cee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Например, в "Технобетон Групп" используются насосы со стрелой от 21 до 62 м, что позволяет работать в труднодоступных местах. Для небольших участков доступен "миксер-насос", совмещающий функции бетоносмесителя и насоса.

Какие преимущества дает заливка фундамента автобетононасосом?

1. Скорость заливки

"Заливка фундамента частного дома занимает 1,5-2 часа, а стандартная смена в 3 часа включает установку и промывку оборудования", - отмечает эксперт. Ручная заливка может занять весь день.

2. Качество смеси

Непрерывная подача бетона предотвращает его расслоение. А для монолитных фундаментов однородность смеси - ключ к прочности. Использование глубинного вибратора после заливки дополнительно улучшает результат.

3. Экономия ресурсов

Для работы с насосом нужен всего один человек для направления шланга и водитель с пультом управления. "Это сокращает расходы на оплату труда до 25 %", - говорит Денис.

4. Универсальность

Насосы подходят для всех типов фундаментов: ленточных, свайно-ростверковых, монолитных плит. Дополнительные бетоноводы позволяют подавать бетон на большие расстояния или через препятствия.

5. Работа в сложных условиях

"Автобетононасосы работают при температуре до -20 °C, а водители размещают насос даже на ограниченных пространствах", - добавляет эксперт.