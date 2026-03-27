Сделают ли новые технологии экономику ЕАЭС сильнее

Казахстанский Шымкент на протяжении двух дней принимал заседание Межправсовета ЕАЭС. Союзная экономика чувствует себя уверенно. Темпы роста по итогам прошлого года выше, чем в Евросоюзе. Но не время расслабляться, устранение барьеров и максимальная цифровизация - задачи номер 1.

Проведение Евразийского межправсовета сопряжено с проведением других мероприятий, тематических. И для Казахстана вполне привычно, что это цифровой форум. Но если раньше это было Digital Алматы, теперь этот форум прошел трансформацию, это Digital Казахстан. Это еще более глобальный формат, призванный донести всю правду, рассказать о всех плюсах ИИ: как он влияет на нашу жизнь и упрощает многие процессы.

Это хорошо видно по выставке, которая представлена в холле. Но если здесь своим опытом делятся компании с обычными посетителями, то на таком высоком уровне делились премьер-министры наших стран уже, собственно, на пленарной сессии. Глава белорусского правительства Александр Турчин рассказал о белорусском опыте от роботов на молочных заводах до БЕЛАЗов с искусственным интеллектом. Все это вполне реально, и Беларуси есть чем поделиться.

Цифровой повесткой был пропитан весь Евразийский межправсовет на протяжении этих двух дней. Об этом говорили и утром 27 марта в широком составе.

Накануне на узком составе премьер-министры двух стран взяли настрой на конструктивный диалог и сегодня продолжили в таком же союзном духе. Кстати, начали со слов признательности Беларуси за эффективное председательство в 2025-м.

Позиция Беларуси хорошо известна. Если являемся частью интеграции, то готовы работать с максимальной отдачей на общий результат. А значит, открыто говорить не только о достижениях, но и проблемах.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Достижение нового этапа интеграционного взаимодействия по формированию экономики будущего невозможно без развития промышленного потенциала ЕАЭС, кооперации в научно-технической, инновационной и производственной сфере. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, эффективная кооперация между нашими странами запускается крайне медленно. Более того, порой вместо кооперации мы своими руками создаем конкуренцию между собой".

Механизм, по которому в Союзе работает промышленная кооперация, ждет обновление. Теперь заявки будут подаваться не два раза в год, а четыре. Это позволит более оперативно принимать решения, да и в принципе увеличить количество проектов. Кстати, теперь отработанная схема будет действовать и для сферы АПК.

Алеся Абраменко, замминистра экономики Беларуси: "Мы видим заинтересованность в сельском хозяйстве. Не у всех стран также развито промышленное производство, но в большей степени сельское хозяйство, поэтому предложили стороны, чтобы и АПК тоже поработали. Сейчас готовится нормативно-правовая база, вносятся изменения в договор, и, соответственно, в бюджет".

