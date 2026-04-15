Состязания интеллектуалов: республиканская олимпиада по IT объединила студентов 13 ведущих вузов

В Гомеле торжественно открыли республиканскую олимпиаду по информационным технологиям среди студентов 13 ведущих вузов. Проверку знаний в области передовых IT-направлений пройдут 14 команд. Данное состязание - часть масштабного гомельского IT-форума, который стартовал 13 апреля и продлится до 16-го.

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

"Всего 14 команд от нашего университета имени Скорины и от технического университета, 2 команды представляют Гомель. Желаем им успеха, но при этом олимпийский принцип: главное не победа, а участие, т. е. они получат определенный опыт. У нас на трех факультетах (физическом, математическом и экономическом) более 10 специальностей, на которых готовят IT-специалистов".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Развитие одаренной талантливой молодежи, студенческой молодежи является одной из приоритетных задач системы образования. Безусловно, проведение третьей республиканской олимпиады для учреждений высшего образования является одним из этапов поиска таких ребят. Образование находится в тесной связке с реальным сектором экономики. Те ребята, которые принимают участие в олимпиаде, смогут не только попробовать свои силы в области IT, но и найти, я уверен, своего будущего работодателя".