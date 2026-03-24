3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Участники международного форума в Витебске ознакомились с технологиями внедрения ИИ в АПК и легпром
Международный форум, посвященный искусственному интеллекту, продолжает работу в северной столице. Концертный зал "Витебск" стал площадкой, где представлены реальные технологии для внедрения в производство и усовершенствования ведения бизнеса. Особый интерес у компаний, которые осваивают новые рынки сбыта.
Во время работы первой секции обсудили внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Представители белорусских предприятий ознакомились с технологичными решениями для АПК, деревообработки, легкой промышленности. Какие задачи может решать искусственный интеллект, каких результатов ожидать - такие вопросы прозвучали в адрес разработчиков.
Белорусские предприятия на внешних рынках конкурируют с компаниями, которые активно внедряют искусственный интеллект в прогнозную аналитику и производства. На форуме обсудили, как использование высокотехнологичных инструментов позволяет усилить экспортный потенциал страны.
Юрий Якубович, замдиректора компании по производству торгового оборудования:
"Мы хотим взять опыт наших коллег, которые работают с другими направлениями, не связанные с компьютерным зрением. Они работают с искусственным интеллектом. На стыке коллаборации мы можем найти выгодные условия для развития наших предприятий в Беларуси".
Акцент сделали на развитие деловой активности в регионах. Представители научных школ, разработчики систем компьютерного зрения, эксперты в области цифрового земледелия представили реальные примеры использования искусственного интеллекта для решения земных задач.
Алексей Журавский, помощник руководителя по экономическим вопросам компании по цифровизации сельскохозяйственных процессов:
"Мы комплексно внедряем решения, начиная от систем автоматического вождения и заканчивая программными продуктами на основе искусственного интеллекта. Это инструменты, которые позволяют современным аграриям принимать эффективные решения с минимальным количеством ошибок при возделывании сельскохозяйственных культур".
Стартовала вторая секция форума. Здесь акцент сделают на трансформации ключевых бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. Спикеры ознакомят участников форума с реальными, работающими на практике кейсами.