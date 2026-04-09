В Китае создали новый вид городского транспорта

В Китае создали трамвай, которому не нужны рельсы, вместо них на дорожное полотно наносится специальная разметка. Техническая новинка передвигается на пневмошинах: в них встроены специальные датчики, привязанные к разметке и корректирующие движение трамвая.

Данная разработка уже прошла испытание в городских условиях: такой трамвай резко снизит расходы городских служб на прокладку дорожных коммуникаций и поддержание рельсов в рабочем состоянии.

Собственно, речь идет о возникновении нового вида городского транспорта.

