В Китае создали новый вид городского транспорта
Автор:Редакция news.by
В Китае создали трамвай, которому не нужны рельсы, вместо них на дорожное полотно наносится специальная разметка. Техническая новинка передвигается на пневмошинах: в них встроены специальные датчики, привязанные к разметке и корректирующие движение трамвая.
Данная разработка уже прошла испытание в городских условиях: такой трамвай резко снизит расходы городских служб на прокладку дорожных коммуникаций и поддержание рельсов в рабочем состоянии.
Собственно, речь идет о возникновении нового вида городского транспорта.