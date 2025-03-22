В Microsoft сообщили о смене цвета "экрана смерти" с синего на зеленый в Windows 11

Фото Alex Photo Stock/ Shutterstock/ FOTODOM news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be11016-eabc-46c5-91d2-74c46832f9bf/conversions/a05c7d77-e0d2-4488-a2a0-c70ebd219007-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be11016-eabc-46c5-91d2-74c46832f9bf/conversions/a05c7d77-e0d2-4488-a2a0-c70ebd219007-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be11016-eabc-46c5-91d2-74c46832f9bf/conversions/a05c7d77-e0d2-4488-a2a0-c70ebd219007-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be11016-eabc-46c5-91d2-74c46832f9bf/conversions/a05c7d77-e0d2-4488-a2a0-c70ebd219007-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Alex Photo Stock/ Shutterstock/ FOTODOM

Американская корпорация Microsoft в обновлениях операционной системы Windows 11 решила отказаться от знаменитого синего "экрана смерти" (BSoD), который появляется при сбоях системы, и заменить его на зеленый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный блог компании.

"Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели - максимально быстро возвращать пользователям доступ [к их компьютеру]", - говорится в публикации, посвященной бета-версии 24H2 Windows 11.

В обновленном зеленом интерфейсе, размещенном в блоге Microsoft, нет грустного смайлика и QR-кода, которые ранее сопровождали сообщения об ошибке системы.