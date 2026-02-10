В Минске на светофорах появятся QR-таблички

С наступлением положительных температур на всех светофорах в Минске появятся QR-коды.

Новинка в белорусской столице - в 2026 году на всех светофорах появятся QR-коды. Граждане смогут оперативно информировать о неисправностях и повреждениях дорожных знаков, светофоров, а также контроллеров. Для того чтобы подать заявку, нужно будет отсканировать QR-код, после чего на устройстве появится вкладка с формой обращения, где можно указать о поломке.

Анастасия Копачевская, начальник отдела автоматизированной системы управления дорожным движением КУП "СМЭП Мингорисполкома":

"Идея создания QR-кодов возникла для того, чтобы облегчить нам работу, чтобы узнать, какие неисправности есть в городе, для того, чтобы в максимально кратчайшие сроки устранять неисправности".

Важно прикрепить и фото конкретного места. После установки табличек с QR-кодом уведомлять о неисправностях станет проще - специалисты оперативно устранят проблему.

"Введение QR-кодов необходимо для того, чтобы в кратчайшее время можно было узнать о каких-либо неисправностях на светофорных объектах. Например, о том, что где-то не горит сигнал светофора, наклонена светофорная колонка, либо, наоборот, два сигнала горят одновременно, либо светофорный объект не работает вообще", - рассказала Анастасия Копачевская.