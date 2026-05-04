Виртуальная реальность вместо учебников - как работает китайская модель образования будущего

Фото pixabay.com

Одна из причин технологического прогресса Китая в области виртуальной реальности связана с тем, что дети буквально растут в среде, наполненной VR- и AR-инструментами. Уже в школе маленькие граждане КНР используют новейшие технологии для визуализации 3D-анимации в книгах по анатомии, пишет TV BRICS.

За счет того, что VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) способны соединять цифровой и физический миры, образовательные возможности становятся практически безграничными.

Только представьте себе мир, в котором можно узнавать о Вселенной, фактически перемещаясь по ней, или проводить смелые физические и химические эксперименты, которые невозможно сделать в обычной школьной лаборатории.

Марк Говард Левин, профессор Китайского университета Миньцзу, эксперт в области социологии и философии:

"VR и AR - мощные инструменты эвристического, интерактивного обучения, делающие абстрактные понятия осязаемыми и создающие захватывающие, интерактивные среды. Иммерсивное и экспериментальное обучение с использованием VR может переносить студентов в виртуальные лаборатории, исторические или культурные места или микроскопические миры; AR накладывает 3D-модели на физические учебники или столы, превращая пассивное чтение в активное исследование".

Цель таких программ, которые внедряются во все школы Китая, - не просто сделать уроки нескучными. Виртуальная реальность улучшает запоминание знаний.

Фото pixabay.com

Преимущества VR- и AR-инструментов в образовании

Активное внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности выходит за рамки некогда традиционной для Китая системы "кнута и пряника", где обучение основано на внешних наградах и наказаниях. Так профессор Китайского университета Миньцзу Марк Говард Левин, ссылаясь на данные министерства образования КНР, перечисляет многочисленные преимущества внедрения VR и AR в школьную программу:

Развитие внутренней мотивации. Школьники учатся ради любопытства, а не ради оценок или наград. Так формируется привычка учиться.

Повышение критического мышления и креативности. VR и AR рождают необходимость задавать вопросы, решать задачи, стимулируя к дивергентному мышлению, а не механическому запоминанию.

Повышение вовлеченности. Активное участие и исследование улучшают концентрацию внимания и долгосрочную память.

Развитие социальных навыков. Работа в группе учит сотрудничать, работать в команде, взаимодействовать со сверстниками.

Поддержка персонализированного обучения. VR- и AR-технологии адаптируются к индивидуальному темпу, сильным сторонам и интересам, сводя к минимуму использование универсальных подходов в обучении.

Государственная поддержка

Ставшие практически повсеместными в Китае технологии виртуальной реальности в образовании развиваются в условиях мощной государственной поддержки. В 2018 году Министерство образования КНР включило задачу развития технологий виртуальной реальности в число приоритетных по информатизации образования. Университеты, начальные и средние школы, а также учреждения профессионального образования должны внедрять VR/AR-технологии, а также искусственный интеллект в процесс обучения.

Основным драйвером для развития VR-рынка в образовании стала масштабная реформа государственных школ. Замена модели образования с традиционной на эвристическую интерактивную потребовала повсеместного внедрения передовых технологий. Запущенная в 2022 году национальная интеллектуальная образовательная платформа содержит более 1 тыс. ресурсов для уроков в виртуальной и дополненной реальности для начальной и средней школы.

Фото pixabay.com

Что касается оборудования, то его в китайские школы поставляют пять крупнейших компаний, которые являются провайдерами либо VR-оборудования, либо ПО, либо практических тренингов в VR. Как правило, школьные кабинеты оборудованы удобными для использования в классе гарнитурами и планшетами с дополненной реальностью. Все это позволяет создавать виртуальные лаборатории, проводить иммерсивные экскурсии к Великой Китайской стене или пещерам Могао, посещать древние столицы или космос, восстанавливать исторические события, рельеф местности, созвездия и погодные системы.

В основополагающем документе "Образование Китая в эпоху модернизации 2035" говорится о необходимости продвижения глубокой, а не поверхностной интеграции информационных технологий и образовательного процесса. Также в программе описана директива по строительству комплексных платформ для умного образования, призванных обеспечить всю необходимую техническую поддержку для реализации амбициозных целей модернизации всей образовательной системы. В этом плане ключевым концептуальным и практическим фокусом становится строительство так называемых умных кампусов.

Умные кампусы - это образовательные пространства нового типа, представляющие собой технологический симбиоз, где различные современные технологии (ИИ, интернет вещей, большие данные) объединены для создания цифровой экосистемы.

Являясь, по сути, умными городами в миниатюре, кампусы активно внедряют технологии виртуальной и дополненной реальности, трансформируя образовательный процесс и управление учебными заведениями. Китайские университеты и школы вкладывают значительные средства в создание подобных метавселенных кампусов и цифровых двойников учебных заведений для формирования иммерсивной обучающей среды.