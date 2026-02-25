Владимир Давидович рассказал, как попасть в технопарк в Минске

Фото: freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df36788-3f25-4bbb-9ab2-d6aa1486408d/conversions/1649042d-ea46-4a02-9856-21a7131b8145-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df36788-3f25-4bbb-9ab2-d6aa1486408d/conversions/1649042d-ea46-4a02-9856-21a7131b8145-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df36788-3f25-4bbb-9ab2-d6aa1486408d/conversions/1649042d-ea46-4a02-9856-21a7131b8145-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df36788-3f25-4bbb-9ab2-d6aa1486408d/conversions/1649042d-ea46-4a02-9856-21a7131b8145-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: freepik.com

Директор Минского городского технопарка Владимир Давидович рассказал в "Актуальном интервью" о критериях отбора резидентов в технопарк и преференциях участникам площадки.

Всего инноваций бывает три вида - продукт-инновация, процесс-инновация и организационные инновации. Чтобы классифицировать предприятие и понять, занимается ли оно инновационной деятельностью, его представитель заполняет специальную несложную форму - бизнес-проект. Далее предприятие заявляет его в администрацию технопарка, где экспертный совет, куда входят его представители и учредители (представители горисполкома, Национальной академии наук, Госкомитета по науке и технологиям, ведущих вузов республики), в очной форме анализируют проект предприятия на возможность стать резидентом технопарка.

"Если решение принято положительное, то после заключения договора аренды и договора на инновационную деятельность, согласно которому предприятие обязывается заниматься именно той деятельностью, которую оно продекларировало на экспертном совете, происходит получение статуса резидента технопарка. Это дает возможность пользоваться предоставляемыми этой площадкой и распоряжением Президента Беларуси благами", - разъяснил директор Минского городского технопарка.