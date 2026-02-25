3.74 BYN
Владимир Давидович рассказал, как попасть в технопарк в Минске
Директор Минского городского технопарка Владимир Давидович рассказал в "Актуальном интервью" о критериях отбора резидентов в технопарк и преференциях участникам площадки.
Всего инноваций бывает три вида - продукт-инновация, процесс-инновация и организационные инновации. Чтобы классифицировать предприятие и понять, занимается ли оно инновационной деятельностью, его представитель заполняет специальную несложную форму - бизнес-проект. Далее предприятие заявляет его в администрацию технопарка, где экспертный совет, куда входят его представители и учредители (представители горисполкома, Национальной академии наук, Госкомитета по науке и технологиям, ведущих вузов республики), в очной форме анализируют проект предприятия на возможность стать резидентом технопарка.
"Если решение принято положительное, то после заключения договора аренды и договора на инновационную деятельность, согласно которому предприятие обязывается заниматься именно той деятельностью, которую оно продекларировало на экспертном совете, происходит получение статуса резидента технопарка. Это дает возможность пользоваться предоставляемыми этой площадкой и распоряжением Президента Беларуси благами", - разъяснил директор Минского городского технопарка.
Среди преференций, во-первых, льготная аренда - примерно 12 белорусских рублей за квадратный метр с НДС, правда, сверх этого оплачиваются эксплуатационные и коммунальные услуги. Во-вторых, распоряжением Президента предусмотрен специальный преференциальный режим для резидентов технопарка - 0 % налога на прибыль в течение пяти лет после регистрации на территории, на протяжении этого времени без таможенных пошлин и НДС можно установить и технологическое оборудование, которое тоже будет работать на этой территории. В-третьих, налаживание кооперационных связей между предприятиями.