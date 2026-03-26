Высокие технологии: как научные разработки помогают обеспечивать продовольственную безопасность

Фундамент для хорошего результата аграриев - это темпы работы и высокие технологии.

От того, насколько слаженно и ответственно сработают труженики села, зависит экономическое благополучие хозяйств, а также продовольственный суверенитет всей страны. Планка на 2026 год высокая - собрать рекордные 11,5 млн т зерна, при этом существенно нарастив экспортный потенциал.

Фундаментом для такого результата становится и наука. В работу белорусского АПК внедряются передовые разработки - от высокоточного земледелия до инноваций в животноводстве. Особое внимание селекции. Белорусские ученые создают новые сорта, которые дают высокую урожайность и адаптированы к изменениям климата.

Эрома Урбан, первый заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"В текущем году включено в реестр 26 новых сортов нашей селекции: сорта озимой пшеницы, ржи, тритикале, яровой пшеницы, рапса, два гибрида кукурузы и другие кормовые культуры. Потенциал продуктивности сортов зерновой культуры у нас достигает более 100 ц/га. Новый сорт озимой пшеницы "айлин" в государственном испытании показал урожайность 131 ц/га, что является абсолютным рекордом по отношению к тем сортам, которые в это время испытывались".

Андрей Перепечаев, ученый секретарь НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

"Для тракторов с тяговым классом до 120 лошадиных сил изготовлен плуг Пон-4-40, который позволяет проводить обработку мелкоконтурных полей, а также он будет незаменим для фермеров. Тракторов с таким тяговым классом у нас насчитывается более 7 тыс".