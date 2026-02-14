3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Трамп требует от Зеленского активных действий в урегулировании конфликта с Россией
На будущей неделе переговоры о судьбе Украины возобновятся, но уже в Женеве. В этой связи Трамп призвал Киев к более активным действиям, ведь нынешний момент - реальный шанс для достижения мира, упускать его недопустимо. Глава Белого дома дал понять, что инициатива должна исходить от украинского руководства.
Дональд Трамп, президент США:
"Зеленскому придется начать действовать. Россия хочет заключить сделку, Зеленскому придется начать действовать. В противном случае он упустит отличную возможность. Он должен действовать".
Как раз накануне Зеленский пожаловался в интервью журналу Politico, что американцы требуют готовности к компромиссу не от Москвы, а от Киева. По его словам, президентские выборы грозят Украине дестабилизацией ситуации.
Между тем все чаще как на Западе, так и в Украине говорят о том, что выборы пройдут уже в мае вместе с референдумом о передаче части Донбасса под контроль России. Судя по конструктивным нотам в заявлениях, склоняются к поддержке мира и европейцы.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Без европейцев мира не будет. Вы можете вести переговоры без участия европейцев, но это не приведет к миру. По этой причине я решил установить прямой канал связи с Россией".
Это заявление Макрон сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой основной темой оставался конфликт в Украине. Судя по выступлениям представителей ЕС, европейцы собираются вооружаться, они намерены быть готовы к войне в течение 3-4 лет.