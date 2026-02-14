На будущей неделе переговоры о судьбе Украины возобновятся, но уже в Женеве. В этой связи Трамп призвал Киев к более активным действиям, ведь нынешний момент - реальный шанс для достижения мира, упускать его недопустимо. Глава Белого дома дал понять, что инициатива должна исходить от украинского руководства.

Дональд Трамп, президент США:

"Зеленскому придется начать действовать. Россия хочет заключить сделку, Зеленскому придется начать действовать. В противном случае он упустит отличную возможность. Он должен действовать".

Как раз накануне Зеленский пожаловался в интервью журналу Politico, что американцы требуют готовности к компромиссу не от Москвы, а от Киева. По его словам, президентские выборы грозят Украине дестабилизацией ситуации.



Между тем все чаще как на Западе, так и в Украине говорят о том, что выборы пройдут уже в мае вместе с референдумом о передаче части Донбасса под контроль России. Судя по конструктивным нотам в заявлениях, склоняются к поддержке мира и европейцы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Без европейцев мира не будет. Вы можете вести переговоры без участия европейцев, но это не приведет к миру. По этой причине я решил установить прямой канал связи с Россией".