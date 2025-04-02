У Беларуси 30-е место в мире по достижению Целей устойчивого развития

Каждый народ, каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко. Он выступил на региональном форуме Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. Об этом сообщает МИД Беларуси.

По словам Сергея Хоменко, результат проводимой в стране политики - 30-е место Беларуси в мире по достижению Целей устойчивого развития. Наша страна досрочно выполнила четыре из них - это ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства, сохранение экосистем суши. Но на пути достижения этих целей, отметил дипломат, Беларусь сталкивается с угрозами и вызовами, которые препятствуют устойчивому развитию.

Сегодня мир находится в глубоком геополитическом кризисе. Имеют место многочисленные вооруженные конфликты, попытки вмешательства во внутренние дела других государств, введение незаконных санкций. Серьезной угрозой являются односторонние принудительные меры, проще говоря, санкции. И эти барьеры применяют страны, подписавшие Повестку-2030. Позволю себе напомнить философскую мудрость: дал слово - держи, нарушить - подло. Вдумайтесь, как поступают те, кто, подписав Повестку-2030, вводит санкции. Сергей Хоменко, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития