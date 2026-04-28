3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Уникальная экспозиция в Музее истории Минска рассказывает о первом общественном транспорте города
Транспортное и железнодорожное наследие белорусской столицы хранит Музей истории города Минска. Атмосфера конца XIX - начала XX веков воссоздана в экспозиции музея минской конки - "бабушки" всех современных трамваев. Туристам предлагают виртуальное путешествие в ретровагончике с главной площади древнего Минска. Сейчас же это современная площадь Свободы в центре города - популярная локация у иностранных гостей.
Оксана Жукова, завотделом Музея истории города Минска, обладатель звания "Минчанин года - 2024": "Здесь есть аудиогиды, поэтому тот, кто любит путешествовать самостоятельно, выбирает аудиогид. Кто-то любит познавать при помощи диалога, поэтому заказывают экскурсию предварительно. У нас есть как организованные группы, так и индивидуальные туристы".
Музей истории города Минска включает в себя 9 филиалов. Экспозиции охватывают все периоды развития и становления: от древних времен до современности. Представлены артефакты, документы, произведения искусства и предметы быта, раскрывающие культурное наследие белорусской столицы.