Уникальная экспозиция в Музее истории Минска рассказывает о первом общественном транспорте города

Транспортное и железнодорожное наследие белорусской столицы хранит Музей истории города Минска. Атмосфера конца XIX - начала XX веков воссоздана в экспозиции музея минской конки - "бабушки" всех современных трамваев. Туристам предлагают виртуальное путешествие в ретровагончике с главной площади древнего Минска. Сейчас же это современная площадь Свободы в центре города - популярная локация у иностранных гостей.

Оксана Жукова, завотделом Музея истории города Минска, обладатель звания "Минчанин года - 2024": "Здесь есть аудиогиды, поэтому тот, кто любит путешествовать самостоятельно, выбирает аудиогид. Кто-то любит познавать при помощи диалога, поэтому заказывают экскурсию предварительно. У нас есть как организованные группы, так и индивидуальные туристы".