Сегодня Беларусь отмечает праздник мельников. К этой дате историко-культурный музей-заповедник "Заславль" совместно с Музеем народной архитектуры и быта представляет фотопроект "Забытые силачи земли белорусской". На фото феномен белорусской материальной культуры - стародавние мельницы. Они появились на наших землях в XIX столетии и стали важным атрибутом хозяйственной деятельности белорусов. В проекте не только снимки, но и научные сведения.