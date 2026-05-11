3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
В Беларуси вступят в силу новые правила для водителей такси
Автор:Редакция news.by
Таксистов в Беларуси ждут перемены. С 5 октября 2026 года вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это часто делалось раньше.
Кроме того, изменится внешний вид машин: желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить.
Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новые правила затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране.