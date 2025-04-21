Роль регионального сотрудничества в формировании единого экономического пространства СНГ.

В Узбекистане собрался Экономический совет и первый Форум регионов Содружества. Говорили о логистике, расчетах в национальной валюте и снятии барьеров в торговле. В Ташкенте работает съемочная группа "Первого информационного".

Роль региональных объединений в мире растет и делает их крепче экономически. За прошлый год ВВП стран СНГ вырос почти на 4,5 %. Это выше мировых значений.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

Интеграционное объединение живое, оно постоянно развивается. Понятно, что его нужно постоянно поднастраивать, постоянно нужно вносить инициативу. Это делает Беларусь, это делают другие интеграционные площадки. Сегодняшние реалии развития мировой экономики таковы, что продолжатся сфера неопределенности.

Тарифное противостояние в мировой экономике наряду с рисками открывает возможности для улучшения торговли в Содружестве. При этом актуальным остается вопрос о защите наших рынков и производств.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Следует обратить особое внимание на обеспечение технологического суверенитета. Достижение этой цели способствует реализации межгосударственной программы инновационного развития государств - участников СНГ в период до 2030 года, предусматривающее взаимодействие в области формирования новых рынков товаров и услуг с использованием современных технологий, фундаментальных исследований и опытных инструкторских разработок.

Говорили и об увеличении пропускной способности транспортных коридоров Содружества и появлении новых. Ведь эти маршруты важны для предприятий.

Важные вопросы интеграции - это инвестиционное сотрудничество, ключевым отраслям нужны стимулы для развития, снятие барьеров в торговле. Здесь на первый план выходит скорость разрешения ситуаций, технологический суверенитет, укрепление позиций машиностроения и продовольственная безопасность, новые совместные товары взамен импорту, а также новая стратегия развития объединения до 2030 года.

Сегодня же принята обновленная концепция по безопасности, регулярности и экономической эффективности полетов и по сотрудничеству в здравоохранении и легкой промышленности.

Сегодня емкость рынка Содружества - более 280 млн. человек. И важно развивать экономику на благо каждого жителя. Об этом говорили на первом Форуме регионов СНГ. Товарооборот объединения за 5 лет вырос вдвое. Появилось 2 тысячи новых предприятий.

В Содружестве сегодня не менее 130 специальных экономических зон. За 30 лет подписано на менее 600 двухсторонних межрегиональных документов. Но кроме правовой базы есть и реальные проекты.

Цель - к 2030 году удвоить доходы на душу населения. Важна здесь полноценная работа зоны свободной торговли и цифровизация. И здесь у Беларуси есть свои предложения.