1 апреля NASA готовится отправить первую группу астронавтов на Луну

НАСА начало обратный отсчет к первому за 53 года полету людей к Луне. "Артемида-2" готова к запуску спустя несколько месяцев неудач. Специалисты американского космического агентства надеются, что смогли устранить протечки.



Американцы собираются создать инфраструктуру для регулярных полетов, а также детальнее изучить спутник Земли. Ракета на стартовой площадке в ожидании запуска, который должен состояться 1 апреля. На борту 4 астронавта. Им предстоит не просто облететь Луну, но и проверить, готово ли человечество к следующему этапу космической экспансии.