1 марта стоимость однократной визы в Египет вырастет с 25 до 30 долларов
Автор:Редакция news.by
Отдохнуть в Египте станет дороже. Как пишут местные СМИ, с 1 марта стоимость однократной визы вырастет с 25 до 30 долларов.
Эта мера, как ожидается, позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность египетского туристического направления. Изменение затронет только туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады.
Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный "синайский штамп", но при выезде за пределы региона потребуется доплата. При этом стоимость многократной визы останется прежней - 60 долларов.