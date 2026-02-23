1 марта стоимость однократной визы в Египет вырастет с 25 до 30 долларов

Отдохнуть в Египте станет дороже. Как пишут местные СМИ, с 1 марта стоимость однократной визы вырастет с 25 до 30 долларов.

Эта мера, как ожидается, позволит повысить качество услуг, предоставляемых туристам, и конкурентоспособность египетского туристического направления. Изменение затронет только туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады.