1 трлн долларов и более 10 лет: в США не хватает средств для депортации нелегалов

Иммиграционной и таможенной полиции США не хватает средств для массовой депортации нелегальных мигрантов.

Как сообщает телеканал NBC, сейчас Белый дом ищет варианты перераспределения бюджетных денег. Недостающую сумму планируют взять из средств других госструктур, таких как Администрация транспортной безопасности и Береговая охрана США.

По данным Американского совета по вопросам иммиграции, массовая депортация нелегальных мигрантов, по самым скромным подсчетам, обойдется США почти в 1 трлн долларов и займет более 10 лет.