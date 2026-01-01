Смотреть онлайнПрограмма ТВ
1 января - День образования Словацкой Республики

Жители Словакии 1 января отмечают День образования Словацкой Республики.

С национальным праздником президента страны и премьер-министра поздравил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что шаг за шагом Беларусь и Словакия расширяют спектр двустороннего сотрудничества, восстанавливают дипломатическое присутствие в столицах с расчетом на еще более плодотворную совместную работу по развитию политических, торгово-экономических и гуманитарных белорусско-словацких связей.

