10 марта истекает срок хранения литовских фур в Беларуси
В Литве опасаются конфискации Минском фур, застрявших в Беларуси с осени 2025 года. Четырехмесячный срок нахождения литовских большегрузов на территории нашей страны заканчивается 10 марта.
Из-за недальновидных действий литовских властей и закрытия в одностороннем порядке литовско-белорусской границы пострадали сами же литовцы: перевозчики понесли огромные убытки. Для них ситуация до сих пор остается напряженной.
Виталий Гигевич, глава транспортно-логистической компании (Литва):
"Перевозок, работы стало меньше, но мы работаем по тому же направлению. Стараемся не потерять клиентов. В этот тяжелый период это сделать очень легко. Поэтому стараемся, рискуем, едем. Понимаем, что есть какие-то риски, опять же, что мы едем к вам в Беларусь. Но у нас нет другого выхода. Мы едем, работаем. Это просто наша работа. У нас такой бизнес, что мы давно ни на кого не надеемся, мы надеемся только на себя."
В Литве есть опасения, что Вильнюс вовсе рискует исчезнуть с карты транзитного рынка. Об этом предупредил глава Международного альянса транспорта и логистики. Он отметил, что из-за рисков на границе с Литвой весь транспортный поток и все доходы достаются Латвии и Польше.