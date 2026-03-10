10 марта истекает срок хранения литовских фур в Беларуси

"Перевозок, работы стало меньше, но мы работаем по тому же направлению. Стараемся не потерять клиентов. В этот тяжелый период это сделать очень легко. Поэтому стараемся, рискуем, едем. Понимаем, что есть какие-то риски, опять же, что мы едем к вам в Беларусь. Но у нас нет другого выхода. Мы едем, работаем. Это просто наша работа. У нас такой бизнес, что мы давно ни на кого не надеемся, мы надеемся только на себя."